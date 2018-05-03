PTT'den Anneler Günü'ne özel kampanya

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT), 13 Mayıs'ta kutlanacak Anneler Günü'ne özel kampanya düzenledi.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirket, Anneler Günü'ne özel ücretsiz mektup kağıdı ve zarf dağıtımı ile kargo ücretinde indirim sağlayacak. Mektup yazma alışkanlığının yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla Anneler Günü'ne özel 500 bin mektup kağıdı ve zarf bastırıldı. Kampanyadan faydalanmak isteyenler mektup kağıdını ve zarfı PTT gişelerinden ücretsiz alabilecek.Şirket, ayrıca 7-11 Mayıs'ta postaya verilecek yurt içi posta kargosu ve APS (Acele Posta Servisi) kurye gönderilerinde yüzde 25 indirim uygulayacak. Herhangi bir indirimden faydalanan gönderiler, ayrıca bu indirimden yararlanamayacak.