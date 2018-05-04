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Boğaziçi ve ’ya ‘imar’ koruması

“İmar barışı” düzenlemesi ’da Boğaziçi ile ’daki bazı alanlarda uygulanmayacak

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 4.5.2018
Boğaziçi ve Tarihi Yarımada’ya ‘imar’ koruması
Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye ödenmesi, 'imar barışı', yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversitelerde kaydı silinenlere af gibi düzenlemeleri de içeren kanun tasarısı dün Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Komisyonda kabul edilen önergeyle, 'imar barışı' düzenlemesi, Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi ile içindeki bazı alanlarda ise uygulanmayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, tasarıya ilişkin sunumu sırasında, milletvekillerinden Boğaziçi'nin düzenlemeden muaf tutulması konusunda önerge vermelerini istedi. Özhaseki, "Boğaz'ın öngörünümünde kalan kısımlar bundan muaf olsun. Yasa ne emrediyorsa o yapılsın ki Boğaz'la iftihar edelim. İkinci bir Boğaz yok" dedi. 'İmar barışı' ile yapı denetim firmaları ruhsat başvurusu yapıldığı esnada elektronik sistemden seçilecek. Özhaseki, "Yapı denetim kuruluşu rastgele müteahhidin karşısına çıkacak. Fiks bir ücreti olacak" diye konuştu. Özhaseki, imar barışının 31 Aralık 2017 öncesini kapsadığını da hatırlattı.
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Boğaziçi ve Tarihi Yarımada’ya ‘imar’ koruması
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