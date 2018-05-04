Enflasyonda 4 aylık düşüşe giyim molası

2017'nin
kasım ayında yüzde 12.98 ile tepe noktayı gördükten sonra bu yılın mart ayında 10.23'e kadar gerileyen enflasyon
, nisan ayında yükselişe geçti. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE
) nisanda, giyim ve ulaştırma grubu öncülüğünde yüzde 1.87 artarken, yıllık enflasyon yüzde 10.85'e çıktı. Geçen yılın ilk 4 ayında yüzde 5.71 olan TÜFE, bu yılın aynı döneminde yüzde 4.69'a geriledi. Ana harcama grupları itibarıyla aylık en yüksek artış yüzde 10.40 ile giyim ve ayakkabı grubunda olurken, ulaştırmada yüzde 3.54 artış gerçekleşti. GIDA 6 AY SONRA DÜŞTÜ
Gıda fiyatları altı ay sonra ilk kez geriledi ve gıda-alkolsüz içecek grubunda aylık bazda yüzde 0.21 düşüş gözlendi. Yıllık en fazla artış yüzde 16.75 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti. Enflasyon verisinin ardından dolar 4.2487 lirayı test etti. 10 yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 12.93 seviyesinden 13.25'i aştı.