Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Son dakika: Bakan Sarıeroğlu'ndan milyonlarca memuru ilgilendiren flaş açıklama!

Son dakika: 'ndan milyonlarca memuru ilgilendiren flaş açıklama!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Kamu çalışanlarımızın çalışma şekilleriyle ilgili bir değişiklik söz konusu olmayacak. 657 sayılı devlet memurları kanunumuzda herhangi bir düzenleme söz konusu değil" dedi.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 4.5.2018 15:02 Güncelleme Tarihi: 4.5.2018 15:06
Son dakika: Bakan Sarıeroğlu'ndan milyonlarca memuru ilgilendiren flaş açıklama!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ile Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü(TODAİE) işbirliğiyle İstanbul'da düzenlenen 'İnsan, Emek ve Küresel Rekabet Uluslararası Kongresi'ne katıldı. 105 ülkeden 150 konfederasyon ve 280 sendika liderinin katıldığı kongrenin açılışında konuşan , 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Türkiye'de bir bahar şenliği havası içinde, barış ve kardeşlik ortamında kutlandığını, hemen arkasından düzenlenen bu kongrenin de 1 Mayıs'ın devamı niteliğinde olduğunu söyledi.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Bakan Sarıeroğlu'ndan milyonlarca memuru ilgilendiren flaş açıklama!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN