Son dakika: Bakan Sarıeroğlu'ndan milyonlarca memuru ilgilendiren flaş açıklama!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ile Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü(TODAİE) işbirliğiyle İstanbul'da düzenlenen 'İnsan, Emek ve Küresel Rekabet Uluslararası Kongresi'ne katıldı. 105 ülkeden 150 konfederasyon ve 280 sendika liderinin katıldığı kongrenin açılışında konuşan Bakan Sarıeroğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Türkiye'de bir bahar şenliği havası içinde, barış ve kardeşlik ortamında kutlandığını, hemen arkasından düzenlenen bu kongrenin de 1 Mayıs'ın devamı niteliğinde olduğunu söyledi.