Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Volkswagen'in eski CEO'suna ABD'de dava açıldı

'in eski CEO'suna 'de dava açıldı

Alman otomotiv devi 'in (VW) eski Üst Yöneticisi (CEO) 'a, şirketin emisyon skandalı kapsamında 'de dava açıldı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 4.5.2018 00:57 Güncelleme Tarihi: 4.5.2018 00:57
Volkswagen'in eski CEO'suna ABD'de dava açıldı

Michigan eyaleti Doğu Bölgesi Mahkemesinden yapılan açıklamada, Winterkorn'a, "'yi dolandırmak için diğer VW çalışanlarıyla komplo kurmak", "VW'nin ABD'deki tüketicilerini dolandırmak", "ABD'nin 'Temiz Hava Yasasını' çiğnemek" ve "para transferi dolandırıcılığı" suçlamalarının yöneltildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, "Eğer ABD'yi dolandırmaya çalışırsanız, ağır bir bedel ödersiniz. 'in entrikası şirketin en üst seviyesine kadar uzanıyor." ifadelerini kullandı.

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), 2015'te VW'nin emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Bunun üzerine VW, ABD'deki yaklaşık 600 bin dizel motorlu aracında emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul etmiş, Winterkorn istifa ederken şirketin 10 üst düzey yöneticisinin de işine son verilmişti.

Şirket, ABD'deki otoritelere 4,3 milyar dolar ceza ödemeyi öngören anlaşmayı 2017 yılının başında imzalamıştı.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Volkswagen'in eski CEO'suna ABD'de dava açıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN