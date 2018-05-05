Demir’den 2.5 milyarlık yatırım

2 yılda 2.5 milyar liralık yatırım planlayan Demir Grup
Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir
, "Bu iki seneyi yatırım yılı ilan ettik. Gayrimenkul ve enerjide atağa kalkıyoruz" dedi. Demir İnşaat'ın Beylikdüzü Yakuplu'da hayata geçirdiği Demir Country'nin bin 160 daireden oluştuğunu ifade eden Demir, "Bu dönemde bin 160 daire büyük cesaret isteyen bir iş" diye konuştu. 200 KONUTLUK DÖNÜŞÜM
Türkiye'de 4 projeye daha başlayacaklarını belirten Demir, "Büyükçekmece Hadımköy'de 620 konut 57 iş yerinden oluşan bir projemiz olacak. Sefaköy'de ruhsatını aldığımız 130 bağımsız bölümden oluşacak butik bir projemiz var, ona başlayacağız.
Göktürk'te de 200 konutluk kentsel dönüşüm projesi yapacağız. Çorlu'da da 160 dönümlük bir arazi üzerine sanayi sitesi projesi hazırladık. Bunun dışında İzmir Bayraklı'da 65 dönümlük arazimiz üzerinde konut, ofis ve otel projesi hayata geçireceğiz. Plan çalışmaları devam ediyor" diye konuştu. 220 BİN LİRAYA 1+1
400 milyon liralık yatırımla inşa edilen Demir Country, 3 bin 200 liradan başlayan metrekare fiyatı ve 220 bin liradan başlayan daire fiyatlarıyla dikkati çekiyor. Hamit Demir, 1+1 dairelerin 220 bin lira, 100 metrekarelik dairelerin 320 bin liradan başladığını, projedeki villaların fiyatlarının 780 bin lira ile 1.5 milyon lira arasında değiştiğini aktardı. ÇİNLİ FİRMALARLA GÖRÜŞÜYOR
Hamit Demir, enerji alanında yatırımlar hedeflediklerinin altını çizerek, şunları söyledi: "Türkiye'nin ihtiyacı olduğu için enerjiye girdik. Konya'da 85 dönüm arazi üzerine 35 bin metrekare kapalı alandan oluşan, güneş enerji paneli üreten bir fabrika kurduk. 250 megavatlık tesisimizde güneş panelleri üretiyoruz. 2018'in ikinci yarısından sonra 500 megavata çıkmayı hedefliyoruz. Ayrıca, otomobil aküsü ve enerji pili projelerimiz var. Önce Temsa'ya akü veren firmanın pil üretimini inceledik. Şimdi de bir Çinli firma ile görüşüyoruz."
?Yurtdışındaki çalışmalarından da söz eden Demir, "Ukrayna bu yıl yüzümüzü güldürdü. Geçen yıl 160 konutluk bir siteyi teslim ettik. Haziranda 200 konutluk bir siteyi daha teslim edeceğiz. Yıl sonuna kadar teslim edeceğimiz konut sayısı 500, otel sayımız bir ve ticari alanlarımız da var. Bu yıl Kiev'in ana merkezinde, garın önünde 250 dairelik bir projeye daha başlıyoruz. Almanya Berlin'de biri yurt diğeri plaza olmak üzere arsası kendimize ait olan 2 projeye başlayacağız. Haziran gibi yurt, yıl sonunda da ofis binasına başlayacağız" dedi.