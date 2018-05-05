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Endeksi düşürüp hisse topluyorlar

Borsa Başkanı , son dönemde kötü niyetli spekülatörlerin Türk hisselerini ucuza kapatmak için endeksi düşürdüğünü söyledi

Giriş Tarihi: 5.5.2018
Endeksi düşürüp hisse topluyorlar
Seçim öncesinde kriz algısı yaratma senaryolarının sahnelendiği piyasalarda gerilim devam ederken, Yönetim Kurulu Başkanı 'dan, yatırımcılara tarihi uyarı geldi. Karadağ, seçim sonrasında borsanın ciddi getirilerle büyüme beklentilerinin bazı spekülatif kötü niyetli yatırımcıların iştahını kabarttığına dikkat çekti.

NEGATİF ALGI OPERASYONU
Kur, faiz ve manipülatif rating kuruluşu açıklamalarıyla negatif algı pompalanıp endeksi düşürme operasyonu yapıldığını belirten Karadağ, "Türk hisse senetlerini ucuza kapatıp seçim sonrasında yüksek kârla satmayı veya Türkiye'ye şu an yoğun şekilde gelmeye devam eden yurt dışı yatırımcı algısını geri çevirebilmeyi hesaplıyorlar" dedi. Türkiye'nin 2017'de yüzde 7.4 ile dünyanın en fazla büyüyen ikinci ülkesi olduğuna dikkat çeken Karadağ, geçen yıl yapılan referandumla birlikte hükümet sisteminin, istikrarsızlığı ortadan kaldıracak şekilde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dönüştüğünü hatırlattı.

YERLİ İŞBİRLİKÇİLER
Bu istikrarın etkisiyle Borsa 'un özellikle seçim sonrasında çok ciddi bir getiri potansiyeli bulunduğunun altını çizen Karadağ, son dönemde kötü niyetli spekülatif yatırımcıların harekete geçtiğini ifade etti. Karadağ, "Türkiye'ye yönelik algıyı negatife çevirerek, hisseleri ucuza kapatmak istiyorlar. Bu kurgunun hem yerli, hem de yurt dışı manipülatif oyuncularını buldular. Mesela S&P, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü. Bu da o kurgunun bir parçası" diye konuştu.

YATIRIMCI DİKKATLİ OLMALI
Yatırımcılara dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunan Karadağ, "Türkiye ekonomisine, Borsa İstanbul'a güvenmeye devam etsin. Derecelendirme kuruluşlarının yaydığı negatif havaya kapılarak zarar edici adımlar atmasınlar. Önümüz aydınlık" dedi. Karadağ, seçim sonrası Borsa İstanbul'un yoluna kuvvetli şekilde devam edeceğini söyledi.
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Endeksi düşürüp hisse topluyorlar
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