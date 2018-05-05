Endeksi düşürüp hisse topluyorlar

Seçim öncesinde kriz algısı yaratma senaryolarının sahnelendiği piyasalarda gerilim devam ederken, Borsa İstanbul
Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ
'dan, yatırımcılara tarihi uyarı geldi. Karadağ, seçim sonrasında borsanın ciddi getirilerle büyüme beklentilerinin bazı spekülatif kötü niyetli yatırımcıların iştahını kabarttığına dikkat çekti. NEGATİF ALGI OPERASYONU
Kur, faiz ve manipülatif rating kuruluşu açıklamalarıyla negatif algı pompalanıp endeksi düşürme operasyonu yapıldığını belirten Karadağ, "Türk hisse senetlerini ucuza kapatıp seçim sonrasında yüksek kârla satmayı veya Türkiye'ye şu an yoğun şekilde gelmeye devam eden yurt dışı yatırımcı algısını geri çevirebilmeyi hesaplıyorlar" dedi. Türkiye'nin 2017'de yüzde 7.4 ile dünyanın en fazla büyüyen ikinci ülkesi olduğuna dikkat çeken Karadağ, geçen yıl yapılan referandumla birlikte hükümet sisteminin, istikrarsızlığı ortadan kaldıracak şekilde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dönüştüğünü hatırlattı. YERLİ İŞBİRLİKÇİLER
Bu istikrarın etkisiyle Borsa İstanbul
'un özellikle seçim sonrasında çok ciddi bir getiri potansiyeli bulunduğunun altını çizen Karadağ, son dönemde kötü niyetli spekülatif yatırımcıların harekete geçtiğini ifade etti. Karadağ, "Türkiye'ye yönelik algıyı negatife çevirerek, hisseleri ucuza kapatmak istiyorlar. Bu kurgunun hem yerli, hem de yurt dışı manipülatif oyuncularını buldular. Mesela S&P, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü. Bu da o kurgunun bir parçası" diye konuştu. YATIRIMCI DİKKATLİ OLMALI
Yatırımcılara dikkatli olmaları
tavsiyesinde
bulunan Karadağ,
"Türkiye
ekonomisine,
Borsa İstanbul'a
güvenmeye
devam etsin.
Derecelendirme
kuruluşlarının
yaydığı negatif
havaya kapılarak
zarar edici
adımlar atmasınlar.
Önümüz
aydınlık" dedi.
Karadağ, seçim
sonrası Borsa
İstanbul'un
yoluna kuvvetli
şekilde devam
edeceğini
söyledi.