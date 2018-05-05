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Eximbank'ın tahviline talep yağdı

Giriş Tarihi: 5.5.2018
Eximbank'ın tahviline talep yağdı
, 500 milyon dolar tutarında 6 yıl vadeli tahvil ihraç etti. 200'ün üzerinde uluslararası yatırımcının ilgi gösterdiği tahvil ihracına 1,9 milyar dolar talep geldi. İhraç tutarı, dün Türk Eximbank hesaplarına girdi. Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, bugünlerdeki dalgalı global piyasalarda ancak güvenilir ve istikrarlı kurumların yurt dışı piyasalarda tahvil ihracı gerçekleştirebildiğini ve bu doğrultuda söz konusu ihraca gelen yüksek talebin, Türk Eximbank'a olan güvenin bir göstergesi olduğunu belirtti. Tahvilin yüzde 48'i ABD'de, yüzde 19'u 'de, yüzde 29'u diğer Avrupa ülkelerinde ve yüzde 4'ü ise Asya'daki yatırımcılara satıldı. Türk Eximbank'ın yurt dışında ihraç ettiği tahvillerden sağladığı toplam kaynak 3,25 milyar dolara yükseldi.
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Eximbank'ın tahviline talep yağdı
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