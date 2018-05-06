Afrika’da üretilecek, dünyaya satılacak

Hükümet
başta Sudan olmak üzere birçok Afrika
ülkesi ile "kazan-kazan" anlayışına dayalı tarım
sal üretimde işbirliği projelerini bu yıl içinde uygulamaya koyacak. Kısa sürede tamamlanması beklenen projeler ile iklimsel nedenlerle Türkiye
'de üretilemeyen ve ithal edilmek zorunda kalınan tarımsal ürünlerin büyük kısmı üretilecek, tarımsal hammadde tedariki garanti altına alınacak, Türkiye'nin tarımsal stratejisine uygun küresel ölçekte şirketlerin oluşmasına katkı sunulacak. 12 BİN 500 HEKTAR ALAN
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Sudan ile imzalanan anlaşma ile TİGEM ile Sudan Tarım ve Orman Bakanlığı
ortaklığında bir şirket kurulacak. Ortak şirket marifetiyle Sudan'da 12 bin 500 hektar arazide örnek çiftlik kurulması çalışmalarında büyük aşama kaydedildi. Ön fizibilite raporu hazırlanan örnek çiftliğin kurulacağı arazi belirlendi, toprak analizleri yaptırıldı. Çiftlik bu yıl içinde kurulacak. Gıda güvenliği ve güvenilirliğinin sağlanması bakımından birçok ülke tarafından Afrika ülkeleri ile gerçekleştirilen işbirliği sistemine Türkiye'nin de dahil olması ile Türk özel sektör firmalarının, Sudan'da tarımsal yatırım yapmasının özendirilecek. Yatırım yapılan bölgede tarımın gelişmesine de büyük katkı sağlanacak. Anlaşma ile 5 bölgede 780 bin 500 hektar arazide üretim yapacak olan Türk menşeli firmaların ürettikleri ürünler ağırlıklı olarak diğer ülkelere ihraç edilecek. İşlenmiş tarım ürünlerinin ihracatı artacak. Bundan sonraki süreçte yüzde 20 Sudan, yüzde 80 Türk tarafının temsiline dayanan ortak bir şirketin kurulması planlanıyor.