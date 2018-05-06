Boran seri üretime geçecek

Türkiye
, savunma sanayiinde millileşme hedefine hız kesmeden koşuyor. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, sosyal medya hesabından Makine ve Kimya Endüstrisi ve ASELSAN
işbirliği ile geliştirilen havadan taşınabilir hafif çekili obüs sistemi Boran
'ın bu yıl sonunda seri üretim
ine başlanacağını duyurdu. Obüsler, dağlık alanda ve arazide operasyonel birliklerin ihtiyacı olan yoğun ateş desteğinin düşmana görüntü vermeden sağlanmasına olanak sağlıyor. Boran, iç güvenlik harekatlarında kullanılmak, komando tugaylarına atış desteği sağlamak ve hava indirme harekatlarında kullanılmak üzere tasarlandı. Boran, dakikada 6 atış gerçekleştirebiliyor ve 1 dakika içinde atışa hazır olabiliyor. 17 km menzilli sistem ile 360 dereceye kadar atış yapabilen Boran ile TSK
'nın taktik ve manevra kabiliyetini artırması bekleniyor. 8 SAAT KESİNTİSİZ ATIŞ
Havadan taşınabilir, modern komuta ve atış kontrol sistemleri olan 105 mm Boran, kendi konum ve istikametini belirleyerek kısa sürede atış görevine hazır hale getirilebiliyor. Eksi 32 dereceden 44 dereceye kadarki iklim koşullarında kesintisiz 8 saat her türlü atış görevini gerçekleştirebiliyor.