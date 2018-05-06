Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Boran seri üretime geçecek

e geçecek

Milli ve yerli üretim obüs sistemi , yıl sonunda e geçecek

BETÜL USTA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 6.5.2018
Boran seri üretime geçecek
, savunma sanayiinde millileşme hedefine hız kesmeden koşuyor. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, sosyal medya hesabından Makine ve Kimya Endüstrisi ve işbirliği ile geliştirilen havadan taşınabilir hafif çekili obüs sistemi 'ın bu yıl sonunda ine başlanacağını duyurdu. Obüsler, dağlık alanda ve arazide operasyonel birliklerin ihtiyacı olan yoğun ateş desteğinin düşmana görüntü vermeden sağlanmasına olanak sağlıyor. Boran, iç güvenlik harekatlarında kullanılmak, komando tugaylarına atış desteği sağlamak ve hava indirme harekatlarında kullanılmak üzere tasarlandı. Boran, dakikada 6 atış gerçekleştirebiliyor ve 1 dakika içinde atışa hazır olabiliyor. 17 km menzilli sistem ile 360 dereceye kadar atış yapabilen Boran ile 'nın taktik ve manevra kabiliyetini artırması bekleniyor.

8 SAAT KESİNTİSİZ ATIŞ
Havadan taşınabilir, modern komuta ve atış kontrol sistemleri olan 105 mm Boran, kendi konum ve istikametini belirleyerek kısa sürede atış görevine hazır hale getirilebiliyor. Eksi 32 dereceden 44 dereceye kadarki iklim koşullarında kesintisiz 8 saat her türlü atış görevini gerçekleştirebiliyor.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Boran seri üretime geçecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN