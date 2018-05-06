İnanç ile akıl bir arada olmalı

İkincisi düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali 'nde bir konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak , dün, bugün ve geleceği birlikte anlamanın ve fikir sahibi olarak geleceği inşa etmenin önemine dikkat çekti.BISTTalk sahnesinde konuşan Berat Albayrak, gençlere tavsiyelerde bulundu. Albayrak, gençlere bugünü okumak için tarihlerini iyi bilmeleri gerektiğini söylerken inanç ve aklın bir arada olması gerektiğini ifade ettti. Bakan Albayrak , teknolojik gelişmelerin de çok önemli olduğunu ifade ederek, İstanbul'un 1453'ten önce kuşatılmasına rağmen Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesinde ordu ve inancın yanı sıra "dünya tarihinin en büyük toplarını döktürmüş olmasının" belirleyici rol oynadığını hatırlattı. Afrin Operasyonu'nda da Türkiye'nin 2009'a kadar henüz hiç üretemediği silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve insansız hava araçlarının (İHA) çok etkili olduğunu belirten Bakan Albayrak, "Yani, Afrin'deki harekatta başarılı olmamızda yerli teknolojimizin önemi var. 15 sene önceki Türkiye böyle bir operasyonda başarılı sonuç alabilir miydi? İnanç, iman olacak ama bu da olacak. Bununla ilgili çok fazla örnek saymak mümkün. İnanç ile akıl bir arada olacak" dedi.

Enerji Bakanı Berat Albayrak: Afrin'deki harekatta başarılı olmamızda...

Berat Albayrak, enerji alanında da "milli enerji" hedefiyle hareket ettiklerini ve Türkiye'nin her yıl ortalama 55 milyar dolarlık enerji ve maden ithalatını azaltmak için yerli enerjinin çok önemli olduğunu anlattı. Bu alanda son 2.5 yılda çok önemli tohumlar ektiklerini söyleyen Bakan Albayrak, şöyle devam etti: "2023'e kadar Türkiye'yi başka bir ülke yapacak olan hedefler bunlar. Bir de bakmışsınız 10 sene sonra Türkiye enerji ithal eden değil ihraç eden bir ülke olmuş. Bunun stratejik adımlarını tek tek döşemek zorundayız."

Bakan Albayrak ayrıca mühendislik ve farklı branşlarda okuyan 20 üniversite öğrencisiyle, MTA Oruç Reis sismik arama gemisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.







OĞLUYLA BİLEK GÜREŞİ YAPTI

11 yaşındaki oğlu Ahmet Akif ile festivali ziyaret eden Bakan Albayrak standları gezdi. Gençlerden festival hakkında bilgi alan Albayrak, katılımcılarla fotoğraf çektirdi. Ziraat Bankası sanat galerisini ve 15 Temmuz Destanı Kubbesi'ni ziyaret eden Albayrak, Enerji Bakanlığı tarafından yapılan Enerji Vadisi'nde uygulama ve simülasyonları inceleyerek, enerji üreten bisiklette oğlu Ahmet Akif ile yarıştı. Yarışı oğluna kıl payı kaptıran Albayrak, "Enerji ürettik sırada depolama var" dedi.







İMKÂNSIZ DİYE BİR ŞEY YOK

İlim sahibi olurken aynı zamanda tevazu sahibi de olmak gerektiğini belirten Albayrak, Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'ı örnek gösterdi. "Hocamız, ilimdeki en zirve ödülü almış bir insan ama konuştuğunuzda tevazusuyla öyle yükseliyor ki siz yanında küçülüyorsunuz" dedi. Albayrak, "Dünya yeni bir sürece evrilirken, millet olarak 'Biz yapamayız, imkanlarımız yok' diye bir şey yok" diye konuştu.

Enerji Bakanı Berat Albayrak önemli değerlendirmelerde bulundu