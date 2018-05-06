Türkiye’ye güvenen Japon Toyo’dan 30 milyon $’lık yatırım

2016'da
Dyoinks'e ait Manisa Organize Sanayi Bölgesi
'ndeki tesisin yüzde 75'lik hissesini satın alarak Türkiye
pazarına giren Japon Toyo
Ink, şehirde ikinci yatırımını yapacak. Mürekkep üreticisi Toyo Ink
, 30 milyon dolarlık yatırımla Manisa'da yeni fabrika kuracak. 62 bin 500 metrekare arazi satın alan firma, üreteceği laminasyon tutkalı gibi yeni ürünleri ihraç edecek. Toyo Matbaa Mürekkepleri Yönetim Kurulu Başkanı Koji Wada, "Toyo Ink olarak Türkiye'ye yatırım yapmamızdaki en önemli sebep buradaki potansiyeli görüyor olmamızdı" dedi. Şirketin Türk CEO'su Yakup Benli ise, "Bu yatırım Japonya
'nın Türkiye'ye duyduğu güvenin belirgin bir göstergesidir" değerlendirmesinde bulundu.