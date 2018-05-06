Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Türkiye’ye güvenen Japon Toyo’dan 30 milyon $’lık yatırım

’ye güvenen ’dan 30 milyon $’lık yatırım

Giriş Tarihi: 6.5.2018
Türkiye’ye güvenen Japon Toyo’dan 30 milyon $’lık yatırım
2016'da Dyoinks'e ait 'ndeki tesisin yüzde 75'lik hissesini satın alarak pazarına giren Ink, şehirde ikinci yatırımını yapacak. Mürekkep üreticisi , 30 milyon dolarlık yatırımla Manisa'da yeni fabrika kuracak. 62 bin 500 metrekare arazi satın alan firma, üreteceği laminasyon tutkalı gibi yeni ürünleri ihraç edecek. Toyo Matbaa Mürekkepleri Yönetim Kurulu Başkanı Koji Wada, "Toyo Ink olarak Türkiye'ye yatırım yapmamızdaki en önemli sebep buradaki potansiyeli görüyor olmamızdı" dedi. Şirketin Türk CEO'su Yakup Benli ise, "Bu yatırım 'nın Türkiye'ye duyduğu güvenin belirgin bir göstergesidir" değerlendirmesinde bulundu.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye’ye güvenen Japon Toyo’dan 30 milyon $’lık yatırım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN