Vergisel düzenlemeler ekonomiyi canlandır

Ankara
Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran
, vergi düzenlemelerinin ekonomiye ivme kazandıracağını belirtti. Gürsel Baran, söz konusu kararın ekonominin lokomotifi konumundaki inşaat ve gayrimenkul sektörünü hareketlendireceğine dikkati çekti. Yatırım, üretim ve ihracatın teşviki amacıyla firmaların üzerindeki finansman maliyetini azaltacak vergisel düzenlemelerin de hayata geçirildiğini anımsatan Baran, imalat sektörünün ihtiyaç duyduğu temel makine ve teçhizatların yurt içi imalatçılar gözetilerek ve rekabetçi bir ortam sağlanacak şekilde belirlenmesinin de yerli üretimi destekleyeceğinin altını çizdi. Baran, çalışan kadınların çocuklarına kreş imkanı sağlayan iş yerlerinin vergi matrahından istisna tutarının yükseltilmesinin kadın istihdamının artmasına katkı sağlayacağını belirtti.