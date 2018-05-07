Ahdim olsun ki... 1 Faizler 2 Enflasyon 3 Cari açık düşecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 24 Haziran seçim
lerinin Türkiye için bir milat olacağını belirterek, yeni dönem
de atılacak adımları teker teker açıkladı. Partisinin 24 Haziran Seçim Manifestosu'nu açıkladığı AK Parti İstanbul
6'ncı Olağan İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan, seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle şahlanış ve yeniden yükselişin başlayacağını belirtti. Erdoğan, "İşte buradan, şimdi buradan milletimle ahitleşiyorum: Ahdim olsun ki; faizler
, enflasyon
ve cari açık
düşecek. Türkiye'nin yatırım cazibesi daha da yükselecek" dedi. Yeni dönemde Türkiye'nin muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacağına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ahdim olsun ki; Türkiye küresel bir güç olarak dünya sahnesindeki yerini alacak. İhracattaki yükselişimiz hızlanarak devam edecek. Enerjide dışa bağımlılığımız büyük oranda azalacak. Yüksek teknolojili ürünlerde yerlilik oranı artacak. Yerli otomobil ve savunma sanayi alanındaki projelerimiz süratle hayata geçecek. Şehirlerimiz kültür ve sanat üreten kimlikli şehirler haline gelecek. Bölge ve sektör bazlı teşviklerle istihdam artışı sağlayacak yeni fabrikaların önü açılacak" şeklinde konuştu. PROJELER HAYATA GEÇECEK Kanal İstanbul
ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi büyük projelerin mutlaka hayata geçeceğini de vurgulayan Erdoğan, "İstanbul'daki yeni havalimanımız bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızda hizmete girecek. Tarım ve hayvancılık teşvikleri etkin hale getirilerek, ülkemiz bu alanlarda hedeflerine uygun bir konuma çıkartılacak" dedi. 2023, 2053 VE 2071 HEDEFLERİNE EMİN ADIMLARLA
Allah'ın inayeti ile bütün zorlukları aştık. Erdem, irade ve cesaretle Türkiye'nin şahlanışını görüyorum. 24 Haziran'da biz bu şahlanışa talibiz. Türkiye'miz öncü bir devlet olacak. Demokrasi tüm kurallarıyla eksiksiz işleyecek. Yeni sistemde, yönetimde söz sahibi olmanın yegâne yolu seçimlerle milletin kararından geçecek. Bu sayede istikrar kalıcı hale gelecek. Ekonomik ivme hız kazanacak. Türkiye 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine daha emin adımlarla ilerleyecek. Ekonomik kalkınma yolunda taş koyan herkes başımızın tacı olacak. Ekonomiye katkıda bulunacak kim varsa her zaman yanında olacağız. BİZ HANGİ SÖZÜ VERDİYSEK TUTTUK
Ahdim olsun ki; dar gelirli vatandaşlarımızın hayat standardı yükselecek. Herkesin mal güvenliği, ticareti daha güvenli hale gelecek. Biz hangi sözü verdiysek tuttuk. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecek. Yeni dönemde Türkiye muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacak. İhracattaki yükselişimiz devam edecek. Dışa bağımlılığımız azalacak. Yerli ekonomimiz süratle hayata geçecek. Şehirlerimiz, kültür ve sanat üreten kimlikli şehirler haline gelecek. Vergiler düşürülecek. BU YÜZDEN BAŞKANLIĞI GETİRİYORUZ
İş hayatına yeni atılan 18-29 arası gençlerimiz için teşvik olarak 1 yıl boyunca Bağ-Kur primlerini üstlendik. Dış politikaya da gelince, büyük bir erdem ve cesaretle şahlanıyor. Kendi silahlarımızı üretmeye devam edeceğiz. Savunma sanayimizi çok daha güçlü hale getireceğiz. Yüzde yüz savunma sistemlerine geçeceğiz. Bir yandan süratle kendi teknolojimizi de üretiyoruz. Yeter ki siyasi istikrarımızı koruyalım. Bu yüzden Başkanlık Sistemi'ni getiriyoruz. Güçlendikçe, dünyanın 5'ten büyük olduğunu dosta düşmana göstereceğiz.