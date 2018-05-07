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Alman devi ThyssenKrupp 'de fabrika açmaya hazırlanıyor

Dünyanın en büyük çelik üreticilerinden merkezli ThyssenKrupp fabrikasını `de açıyor.

Giriş Tarihi: 7.5.2018 14:40
Alman devi ThyssenKrupp Türkiye'de fabrika açmaya hazırlanıyor

merkezli ThyssenKrupp, 8 Mayıs'ta 'de fabrikasını açacak.

Şirketin hizmete sokacağı yeni üretim tesisinin açılış töreni; Türkiye Yatırım Ajansı ve Dünya Yatırım Ajansları Birliği Başkanı Arda Ermut ve yerel protokol temsilcilerinin katılımları ile Thyssenkrupp Asansör Türkiye ev sahipliğinde, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın katılımları ile gerçekleşecek.

Şirketin internet sitesine göre 6,4 milyar euroluk satışı, 50 binden fazla çalışanı ile şirket 150 ülkede faaliyet gösteriyor.

Ürün yelpazesinde tüm yolcu asansörleri, yük asansörleri, yürüyen merdivenler, yürüyen bantlar, engelli platformu ve yolcu köprüleri bulunan şirketin organizasyonu dört bölgesel asansör ve yürüyen merdiven merkezi olmak üzere toplamda beş iş kolundan oluşuyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİNDEN

Merkezi Almanya olan çok uluslu holding şirketi, ThyssenKrupp AG dünyanın en büyük konglomeratlarından biri olup dünya çapında 670 şirketten oluşuyor. (Milliyet)

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Alman devi ThyssenKrupp Türkiye'de fabrika açmaya hazırlanıyor
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