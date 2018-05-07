Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Milyonerlere 7 bin kişi daha eklendi

Milyonerlere 7 bin kişi daha eklendi

Giriş Tarihi: 7.5.2018
Milyonerlere 7 bin kişi daha eklendi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu () verilerinden derlenen bilgilere göre, yurtiçinde ve dışında yerleşik toplam sayısı mart sonu itibarıyla 145 bin 989'a ulaştı. Geçen yılın sonuna göre 7 bin 9 kişi artan milyonerlerin toplam mevduatı 954 milyar 294 milyon liraya çıktı. 2017 sonunda milyonerlerin toplam mevduatı 909 milyar 979 milyon lira seviyesinde bulunuyordu. Milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 537 bin lira olarak hesaplandı. Yurtiçinde yerleşik milyonerlerin sayısı yılın ilk çeyreğinde 2017'ye kıyasla 5 bin 728 kişi artarak 132 bin 697'ye ulaşırken, toplam mevduatları da 868 milyar 425 milyon lira oldu.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Milyonerlere 7 bin kişi daha eklendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN