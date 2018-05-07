Milyonerlere 7 bin kişi daha eklendi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK
) verilerinden derlenen bilgilere göre, yurtiçinde ve dışında yerleşik milyonerlerin
toplam sayısı mart sonu itibarıyla 145 bin 989'a ulaştı. Geçen yılın sonuna göre 7 bin 9 kişi artan milyonerlerin toplam mevduatı 954 milyar 294 milyon liraya çıktı. 2017 sonunda milyonerlerin toplam mevduatı 909 milyar 979 milyon lira seviyesinde bulunuyordu. Milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 537 bin lira olarak hesaplandı. Yurtiçinde yerleşik milyonerlerin sayısı yılın ilk çeyreğinde 2017'ye kıyasla 5 bin 728 kişi artarak 132 bin 697'ye ulaşırken, toplam mevduatları da 868 milyar 425 milyon lira oldu.