Yatırım 2 milyar TL’yi aştı

Rixos Hotels himayesi altında 2016'da Antalya 'da hizmete açılan The Land Of Legends, yeni sezonu yeni üniteleriyle birlikte karşılıyor. Eğlence ve yaşam destinasyonu adı altında 2'nci etabı açılan alana, yeni üniteler için 500 milyon TL'lik ek yatırım yapıldı. Projenin Türkiye için çok önemli bir yatırım olduğunu söyleyen The Land of Legends Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince , "Deniz, kum ve güneş üçgeninin dışında Türkiye'nin turizm ürünlerini çeşitlendirip sezonu uzatması bakımından bu projenin üzerinde ciddi şekilde çalışıyoruz. Faaliyete geçirdiğimiz yeni ünitelerle birlikte toplam yatırım tutarımız 2 milyar TL'yi aştı" dedi. Fettah Tamince, bölgenin dinamik ve yaşayan bir destinasyon olduğunu ve yatırımların devam edeceğini söyledi.3 bin kişiye istihdam yarattıklarının altını çizen Tamince, "Projenin tüm etaplarını hayata geçirdiğimizde ülke turizmi 10 bin kişi istihdam eden Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük eğlence parkına sahip olacak. Hedefimiz, The Land of Legends markasını önümüzdeki yıllarda dünyanın farklı noktalarına taşımak" açıklamasını yaptı. Alana, sezon boyunca her gün ortalama 7 bin kişinin giriş yaptığını söyleyen Tamince, yeni yatırımla birlikte günlük ortalama 15 binin üzerinde kişinin giriş yapmasını beklediklerini ifade etti.DÜNYANINen büyük 5 roller-coaster'ından biri olan Hyper Coaster'ı faaliyete geçiren Land Of Legends ayrıca Avrupa'nın en büyük çadır gösteri merkezi Chapito ise Shaman Dans gösterisi, Adrenalina Circus ve Wonderland on Ice gibi sahne gösterilerine ev sahipliği yapıyor.DÖVIZIN Türk Lirası karşısında artmasıyla birlikte buna paralel projeleri ön plana çıkartacaklarını aktaran Tamince, "Döviz gelirlerimizi artırırken çıktımızı da azaltacağız. Turizmde geçtiğimiz 3-4 yıl içerisinde iniş çıkışlar olmasına rağmen bu yıl yoğun talep alıyoruz. Antalya 'ya ilk kez gelen turitler yurtdışında olmayan imkânların burada bulunduğunu söylüyor. Bu ülkemizin iç turizmi için büyük bir yatırım" açıklamasını yaptı. Antalya'nın önemli bir destinasyon olduğunu vurgulayan Tamince, "Dünya turizminde rekabet edebilir hale gelebilmek için Rixos olarak turizmde ürün çeşitliliğine katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi