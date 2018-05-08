İtalyanlar’ın pizza fırını Türkiye’den

Endüstriyel
mutfak ekipmanları sektöründe faaliyet gösteren Empero ve Bilge İnoks
güçlerini birleştirerek, kendi alanında Avrupa'nın en büyüğü olma özelliğini taşıyan 4 bin metrekarelik bir showroom açtı. Sektörde önemli bir açığı kapatacak olan Restostore isimli mağaza, otel ve restoran gibi işletmelere yönelik 40 bin çeşit mutfak ürününü aynı çatı altında buluşturuyor. Endüstriyel bulaşık makineleri, portakal suyu sıkma makineleri, döner tablalı kubbeli pizza fırınları gibi birçok ürünü Türkiye
'de ilk kez üreten Empero ise, kendi tasarladığı pizza fırınlarını başta İtalya
olmak üzere tüm Avrupa'ya, yılda 3 bin adet ürettiği döner makinelerinin 2 bin tanesini Almanya
'ya satıyor. Empero Yönetim Kurulu
Başkanı Bekir Topuz, "Bir mutfaktaki tüm kalemlerin tek seferde aynı yerden karşılanmasını mümkün kılan Restostore konsepti ile işletmecilerin her şeyden önce vakitten tasarruf etmelerini sağlayacağız" dedi. Bilge İnoks Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Bilge, "Yeni konsept ile sektörde çok önemli bir açığı kapatacağız" diye konuştu.