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nlar’ın pizza fırını ’den

Giriş Tarihi: 8.5.2018
İtalyanlar’ın pizza fırını Türkiye’den
Endüstriyel mutfak ekipmanları sektöründe faaliyet gösteren Empero ve güçlerini birleştirerek, kendi alanında Avrupa'nın en büyüğü olma özelliğini taşıyan 4 bin metrekarelik bir showroom açtı. Sektörde önemli bir açığı kapatacak olan Restostore isimli mağaza, otel ve restoran gibi işletmelere yönelik 40 bin çeşit mutfak ürününü aynı çatı altında buluşturuyor. Endüstriyel bulaşık makineleri, portakal suyu sıkma makineleri, döner tablalı kubbeli pizza fırınları gibi birçok ürünü 'de ilk kez üreten Empero ise, kendi tasarladığı pizza fırınlarını başta olmak üzere tüm Avrupa'ya, yılda 3 bin adet ürettiği döner makinelerinin 2 bin tanesini 'ya satıyor. Empero Başkanı Bekir Topuz, "Bir mutfaktaki tüm kalemlerin tek seferde aynı yerden karşılanmasını mümkün kılan Restostore konsepti ile işletmecilerin her şeyden önce vakitten tasarruf etmelerini sağlayacağız" dedi. Bilge İnoks Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Bilge, "Yeni konsept ile sektörde çok önemli bir açığı kapatacağız" diye konuştu.
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İtalyanlar’ın pizza fırını Türkiye’den
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