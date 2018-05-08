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Merkez’den ‘buradayım’ mesajı

Giriş Tarihi: 8.5.2018
Merkez’den ‘buradayım’ mesajı
Merkez Bankası () 'deki sert değer kayıplarının ardından 2.2 milyar dolar likiditesini kullanımına geçirecek likidite adımı attı. Banka zorunlu karşılıklarda rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırını yüzde 55'ten 45'e düşürdü. Söz konusu değişiklikle yaklaşık 6.4 milyar Türk Lirası likidite piyasadan çekilecek ve 2.2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecek. Açıklama öncesi 4.2620 TL olan dolar, 4.25'in altına indi. Bu hamlenin tutardan çok sembolik anlamı olduğunun altını çizen analistler, Merkez Bankası'nın piyasaya "Buradayım, gerekirse daha büyük adımlar da atabilirim" mesajını verdiğine dikkat çekti.
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Merkez’den ‘buradayım’ mesajı
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