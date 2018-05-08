Otomotivin AB’deki kritik koltuğu Türklere emanet

İskoçya'nın Glasgow şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Dövmeciler Birliği (EUROFORGE
) Genel Kurul Toplantısı
'nda aynı zamanda Taşıt Araçları Tedarik Sanayiciler Derneği (TAYSAD) Başkanlığını da yürüten Alper Kanca, ikinci kez başkan seçildi. Genel kurul toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Kanca, "Son bir yıldır bazı Avrupalı firmaların yönetici ve çalışanlarının, Türk tedarikçilere karşı olumsuz bir yaklaşımı vardı. Türk tedarikçilerden, yeni projeler için teklif isteme mektuplarının geri çekilmesi ya da sözleşme aşamasına gelmiş projelerin iptal edilmesi gibi olumsuzlar yaşandığını işitiyorduk. Böyle politik bir dönemde EUROFORGE'da ikinci kez bir Türk olarak başkan seçilmem beni ayrıca sevindirdi ve gururlandırdı. Eskiden Türk firmaları Avrupa'daki meslek örgütlerine üye olmak istediklerinde bile büyük sorunlar ile karşılaşırken şu an Avrupa'nın en saygın meslek kuruluşlarından biri olan EUROFORGE'da bir Türk sanayicisinin böyle bir göreve ikinci kez getirilmesi, Avrupalı iş ortaklarımızın Türk sanayisine duyduğu güveni gösteriyor" dedi.