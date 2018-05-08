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, sayısında rekor kıracak

'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, bu yıl 'ye gelecek sayısının 3 milyon civarında olması beklendiğini söyledi. Chilcott, "Bu sene İngiltere'den gelen turistler rekor kıracak gibi" dedi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2018 09:33 Güncelleme Tarihi: 8.5.2018 09:39
Türkiye, İngiliz turist sayısında rekor kıracak

Çeşitli temas ve ziyaretler içinAntalyalya'da bulunan Chilcott, Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Konuşmasının bir bölümünü Türkçe yapan Chilcott, Ankara Büyükelçisi olarak yaklaşık 4 aydır görev yaptığını belirtti.

3 MİLYON İNGİLİZ TURİSTİN GELMESİNİ BEKLİYORUZ

lerin Antalya'yı keşfetmeye başladığına işaret eden Chilcott, "Bu sene 'den gelen turistler rekor kıracak gibi. Çünkü çok hızlı bir geri dönüş söz konusu. Bu yüzden heyecanlıyız, 3 milyon İngiliz turistin 'ye gelmesini bekliyoruz." dedi.

Chilcott, İngiliz turistlerin sadece doğa, güzellik ve iyi bir tatil yapmak için Antalya'ya gelmediğini, aynı zamanda güvenli bir şehir olduğu için tercih ettiklerini ifade etti. Büyükelçi Chilcott, kendilerinin de İngilizlerin tatillerini en iyi şekilde geçirmeleri ve Türkiye'ye daha çok turistin gelmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

"ANTALYA ÇOK ÖNEMLİ BİR TURİZM DESTİNASYONU"

da Antalya'nın çok önemli bir tatil destinasyonu olduğunu, kendilerinin de birinci önceliklerinin gelen turistlerin güvenli ve huzur içinde tatil yapmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Gelen turistlerden çok memnun olduklarını belirten Karaloğlu, "Türkiye'ye 2016'dan sonra hızlı bir dönüş yapmaları bizi çok mutlu ediyor. İngilizler daha çok Ege sahillerine geliyorlardı, son yıllarda Antalya sahillerine de geliyorlar. Sanırım Antalya'yı tanıdıkça seviyorlar." ifadesini kullandı.

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Türkiye, İngiliz turist sayısında rekor kıracak
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