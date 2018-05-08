Yapılandırılan kredinin yüzde 80’i döndü

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı (TBB) Hüseyin Aydın
, yeniden yapılandırılan alacak tutarının 2017 sonu itibarıyla 78 milyar TL olduğunu belirterek, "Yapılandırdığımız kredilerin yüzde 80'i kesinlikle geri dönüyor. Geri kalan yüzde 20 takibe gitse bile bunlar da takipten ödeniyor. Bu takibe gidenlerin hepsi teminatlı, hepsi açık değil..." dedi. TBB'nin 61. Genel Kurulu'nda konuşan Aydın, yapılandırılan tutarın yüzde 76'sının kurumsal müşterilerden olan alacaklardan oluştuğunu belirterek, şöyle konuştu: "Yeniden yapılandırılan alacakların toplam kredilere oranı yüzde 3.8 düzeyinde. Borcunu ödeme niyetinde olanlarla yapılandırma yapılıyor. Hiçbir hikâyesi olmayan, gelecek projeksiyonu bulunmayan birileriyle asla ve kat'a yapılandırma yapılmıyor. Bunu yaparken, mutlaka üretimi ve istihdamı dikkate alıyoruz, firmanın varlığının değerini korumaya çalışıyoruz. Bu firmaların bir şekilde yaşatılması gerekiyor." EKONOMİNİN HİZMETİNDEYİZ
Katılımından dolayı Başbakan Binali Yıldırım
'a teşekkür ederek "Ekonominin hizmetindeyiz" mesajı veren Aydın, Türkiye ekonomisi güçlendikçe ve büyüdükçe bankacılık sektörünün güçlenip ve büyüdüğünü söyledi. BİZ YAPINCA YANLIŞ MI?
Bankacılık sektörünün büyüklüğünün milli gelir
e oranının 1960'ta yüzde 41 olduğunu söyleyen Aydın, 2017'de bu rakamın 105'e yükseldiğini belirtti. Aydın, sorunlu kredi rasyosunun, yüzde 2.9 ile makul bir düzeyde seyrettiğini kaydetti. Aydın, yeniden yapılandırmalara uluslararası alanda olduğu gibi uygulamaya teknik ve yasa ile hukuki bir çerçeve kazandırılması gerektiğini vurguladı. Aydın, "2008 küresel krizinde gelişmiş ülkelerde bankalar yapılandırıldı. Gelişmiş ülkelerin her müdahalesi piyasa dostu oluyor. Bizde yapılan her şey yanlış oluyor" diye konuştu. CARI AÇIK % 3'ÜN ALTINA ÇEKILECEK
BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek
cari a��ığın reformlar sayesinde düşeceğini belirterek, "Cari açığı önümüzdeki birkaç yılda yüzde 3'ün altına çekebiliriz" dedi. Enflasyon
un geçici olarak çift haneye çıktığını söyleyen Şimşek, şöyle devam etti: "Esas belirleyici tabii ki kur. Kurda da reel ekonomiden kopuk bir gidişat var. Merkez Bankası'nın eli kolu bağlı değil, para politikasındaki sıkılaşma çok net görülüyor. Finansal koşullarda da sıkılaşma var bunlar enflasyon ve cari açığı azaltmaya çok önemli katkı sağlayacak. Mali politikaya yönelik kaygılar yersiz. Hazine olarak biz borçlanma politikamızı doğru kurgulamışız." SENDIKASYON YENILENME ORANI % 110
BANKACILIK
Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, bankacılık sektörünün 16 yıllık dönemde sadece niceliksel değil, niteliksel olarak da önemli bir değişim ve dönüşüm geçirdiğini söyledi. Akben, sektörün 2002 yıl sonunda 213 milyar TL seviyesinde bulunan aktif büyüklüğünün 2015'te ilk kez milli geliri aştığını ve bu dönemde yaklaşık 16 kat artarak Mart 2018 itibarıyla 3.4 trilyon TL'ye ulaştığını dile getirdi. Bankacılık sektörünün yurt dışı piyasalardan kaynak temin etmede ve bu fonları yenilemede herhangi bir sorun yaşamadığnını altını çizen Akben, "Sendikasyon kredilerinde yenilenme oranı yüzde 110 seviyesinde" dedi. SERMAYEYİ YATTA, KATTA TUTMAYIN
BÜYÜYEN
bir ekonominin herkes için yeni fırsatlar sunduğunu ifade eden Aydın "İşadamlarımız sermayelerini yatta, katta tutmaktan ziyade yaptıkları işte mutlaka devreye sokmalı. Kişisel hesaplarda değil de kurumsal kayıtlarda olmasına dikkat etmeliyiz. Kamu-özel sektör işbirliğinde altyapı yatırımları modelimiz başarılı oldu. İhtiyaç duyulan alanlarda devam etmeliyiz. Meselelere sektör gözüyle değil, ülke çıkarları diye bakıyoruz. Ülkesi olmayanın bankasının olmayacağını biliyoruz" dedi.