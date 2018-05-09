0.99 faizle ev satışı yarın başlıyor

Ekonominin lokomotifi olan inşaat sektöründe son bir haftada alınan önlemler, sektörü canlandırırken ülkenin büyümesine de ivme kazandıracak. KDV ve tapu harcı indiriminin ardından faiz
de 10 Mayıs'ta başlaması beklenen 0.99'luk yeni oran, konut stoklarını eritip, inşaat firmalarının nakit akışını düzeltecek. Nakit akışını raya sokan firmalar yeni projeleri de hayata geçirme imkânına kavuşacak. Alım gücü artan tüketicinin harekete geçmesi, konut sektörüyle birlikte beyaz ve kahverengi eşya başta olmak üzere yan sektörleri de canlandıracak. BANKALAR DA OYUNA GİRECEK
Konut satışlarında 1.5 milyonla yeni rekorun kırılması beklenirken, ekonominin doğrudan yüzde 9'unu oluşturan sektörün büyümeye katkısının da 1.5 puana ulaşması bekleniyor. Kamu bankaları öncülüğünde başlatılan kampanya bu yıl konut kredisinde frene basan özel sektörü de oyuna sokacak. Rekabette geri kalmamak için konut kredilerinde tekrar agrasifleşmesi beklenen özel bankaların da elini taşın altına koyacağı belirtiliyor. 100 BİN LİRA CEPTE KALACAK
Geçen yıl yükselmeye başlayan konut kredisi faiz oranları yüzde 1.66'ya kadar çıkıyor. Bu nedenle ipotekli satışlar 2017'den bu yana düşüşünü sürdürüyor. Geçen yıl ortalama yüzde 0.92 olan konut kredisi faizleri 1 yılda 1.24 seviyesine yükseldi. Buna bağlı olarak bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35 azalan ipotekli satışlar Mart 2018'de 32 bin 786 olarak gerçekleşti. 500 bin liralık konut için, 120 ay vadede tüketicinin ödeyeceği bedel toplamda yaklaşık 100 bin lira azalacak. Yüzde 1.24 aylık faiz oranı için ayda 8 bin 30 TL olmak üzere toplamda 963 bin 605 TL ödenirken, faizin yüzde 0.99'a çekilmesi ile birlikte aylık ödeme 7 bin 138 liraya, toplam ödeme ise 856 bin 963 liraya gerileyecek. Bankalara yapılacak toplam geri ödeme 106 bin 937 TL azalacak. STOKTA 700 BİN ADET KONUT VAR
Gayrimenkul sektörü tarafından Türkiye genelinde bitmiş konut stokunun 700 bin adet olduğu hesaplanıyor. Ruhsatı alınmış, ya da inşaatı yeni başlayacak konut adedi ise 1.4 milyon seviyesinde bulunuyor. KONUTDER Başkanı Altan Elmas, bu 1.4 milyon konutun henüz satışı başlamadığı için stok olarak değerlendirilemeyeceğini anlatttı. İstanbul genelinde ise konutta stokun 200 bin adedin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. KONUTTA YENİ REKOR KIRILACAK
Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Özen Kuzu, KDV oranları, tapu harçları ve bankaların uyguladığı faiz oranı indiriminin yeni rekorun habercisi olduğunu belirtti. DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya ise, faizlerin yüzde 1'in altına çekilmesinin konut alıcıları için ev almanın tam zamanı olduğunu söyledi. Dumankaya, "Tapu ve KDV indirimine faizlerin de eklenmesiyle bu yaz çok bereketli geçecek" dedi.