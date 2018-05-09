İHA görüntüleri alacak askerin avucuna inecek

BAYKAR, yeni teknolojilerle son dönemde güvenlik güçlerine önemli katkılar sağlayan insansız ve silahlı insansız hava araçlarının (İHA
/ SİHA) etkinliğini daha da artırmak için gün sayıyor. Efes 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'na Bayraktar TB2 ile katılan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, SİHA'ların ilk kez bu tatbikatta fiili görev aldığını ve hedeflere atışlar gerçekleştirdiğini anlattı. Bayraktar, "Bir anlamda SİHA teknolojisinde geldiğimiz noktayı da gösteriyoruz. Sahada zırhlı araçtaki askerimiz veya piyade unsurlarımız ellerindeki tabletler üzerinden güvenli şekilde, düşük hızlarda dahi olsa mobil ağlar üzerinden İHA görüntülerini izleyebilecek. Bu çözüm geliştirildi ve çok kısa bir zaman içinde kullanıma girecek" diye konuştu. SAHAYA ULAŞACAK
Bayraktar TB2 SİHA'nın son olarak Zeytin Dalı Harekâtı'nda çok yoğun görev yaptığını dile getiren Bayraktar, şunları kaydetti: "Zorlu hava koşullarında inişkalkış, yakın irtifalarda görev yapma gibi çok riskli durumlarda başarıyla görev yapan bu sistemi milli olarak geliştiriyor olmamız büyük avantaj. Bu, silahlı kuvvetlerimize çarpan etkisi oluşturdu. Şu anda 15'e kadar İHA ve SİHA'mız görev yapıyor. Önümüzdeki dönemlerde bu sayı çok daha fazla artacak. Ağ tabanlı mimari teknolojilere çok önem vermemiz gerekiyor. Elde edilen verilerin, görüntülerin farklı merkezlerde paylaşılması önemli." BAŞBAKAN ZİYARET ETTİ Başbakan Binali Yıldırım
, önceki gün İHA üretiminin yapıldığı Baykar Makina
tesislerinde incelemelerde bulundu. Yıldırım, Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan İHA üretimine ilişkin detaylı brifing aldı. Yıldırım, terörle mücadelede son yıllarda etkin şekilde kullanılan İHA'ların önemli yardımcı unsurların başında geldiğini ifade ederek, "İHA'lar teröristlerin korkulu rüyasıdır" dedi. Baykar Makina Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar da İHA projelerinin zor ve meşakkatli bir çalışma süreci sonunda hayata geçirildiğini vurguladı.