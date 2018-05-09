Şok Marketler'in halka arzı beklenenin üzerinde ilgi görüyor

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Garanti Yatırım'ın konsorsiyum lideri ve Yapı Kredi Yatırım'ın eş lider olduğu Şok Marketler'in paylarının halka arzında, dün başlayan talep toplama süreci bugün devam ediyor.

Pay başına talep toplama fiyat aralığı 12-14,40 lira düzeyinde belirlenen halka arz sonrası Şok Marketler'in halka açıklık oranının yüzde 37,8 olması bekleniyor.

Halka arzdan 2,6 milyar lira ila 3,1 milyar lira arasında kaynak sağlanması amaçlanıyor. Nihai talep toplama sonrasında netleşecek tahsisatların ise yüzde 15'inin yurt içi ve yüzde 85'inin yurt dışı olması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Mali İşler Başkanı Mustafa Tercan, "Şok Marketler'in halka arzında yabancı yatırımcılara sunulan 415 milyon dolarlık bölüme olan talepler tamamen karşılandı. Halka arzımız, yurt içi yatırımcılardan da beklenenin üzerinde ilgi görüyor." değerlendirmelerini yaptı.