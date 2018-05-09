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Yasal takibe düşen kişi sayısı te yüzde 5 azaldı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı, yılın ilk çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 5 azalarak 379 bin oldu.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018 12:45
Yasal takibe düşen kişi sayısı ilk çeyrekte yüzde 5 azaldı

TBB tarafından, Negatif Nitelikli ve Kredi Kartı Mart 2018 Raporu yayımlandı.

Rapora göre, te bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2017'nin ocak-mart dönemine kıyasla yüzde 16 azalarak 222 bine düştü. Bu dönemde, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise yüzde artarak 220 bine ulaştı.

Böylece bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 5 azalarak 379 bine geriledi.

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Yasal takibe düşen kişi sayısı ilk çeyrekte yüzde 5 azaldı
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