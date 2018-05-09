Yasal takibe düşen kişi sayısı ilk çeyrekte yüzde 5 azaldı

TBB Risk Merkezi tarafından, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Mart 2018 Raporu yayımlandı.

Rapora göre, ilk çeyrekte bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2017'nin ocak-mart dönemine kıyasla yüzde 16 azalarak 222 bine düştü. Bu dönemde, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise yüzde artarak 220 bine ulaştı.

Böylece bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 5 azalarak 379 bine geriledi.