Dövizdeki gelişmeler reel ekonomiden kopuk

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, döviz piyasasının reel ekonomiden kopuk olduğunu söyledi. Katılım Bankaları 17'nci Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Şimşek, "Seçim
döneminde tedbir alınmayacak' yanlış bir yaklaşım, TCMB
bağımsızdır" dedi. Şimşek, Türkiye'nin makroekonomik temellerinin sağlam olduğunu söyledi. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben de katılım, kalkınma ve yatırım bankaları için yeni düzenleme sinyali verdi. Öte yandan Katılım Bankaları Birliği'nin yeni başkanı Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir oldu. BORSA İSTANBUL'DA AÇIĞA SATIŞ ZORLAŞTIRILDI BORSA İstanbul
, açığa satış işlemlerinde 2013'e kadar uyguladığı yukarı adım kuralının iki ay süreyle yeniden uygulanmasına karar verdi. Bu kapsamda BIST 100 endeksinde bulunan ve açığa satış yapılabilen paylarda bir üst kademeden açığa satış yapılabilecek. 9 Temmuz'a kadar sürecek uygulama kapsamında bir hissede gerçekleşen son iki fiyattan hangisi yüksekse o fiyattan açığa satış emri yollanabilecek. Böylece alış için pasifte bekleyen emirleri karşılayarak aktiften açığa satış yapılmasının önüne geçilecek.