"Gören Göz" cihazları dağıtım töreni

Arslan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da katılımıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında düzenlenen "gören göz" cihazları dağıtım töreninde, AK Parti'nin 16 yıldır engelli vatandaşların sorunlarının çözümüne yönelik devrim niteliğinde adımlar attığını söyledi.

Engelli vatandaşların toplumsal hayatta karşılaştıkları zorlukları bertaraf etmeyi kendilerine görev edindiklerini dile getiren Arslan, "Onların da herkes gibi bağımsız ve özgürce ulaşım ve iletişim hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak amacıyla hedefler ortaya koyduk." diye konuştu.

Bakanlığının konuya ilişkin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Arslan, engelli vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek her türlü çalışmayı, tek merkezden koordine ederek yürütebildiklerini belirtti.

Gar-istasyon binalarında ve trenlerde, havalimanlarında, şehir içi ulaşımda, Marmaray'da engelli vatandaşların da ihtiyaçlarını gözettiklerine dikkati çeken Arslan, bu amaçla hissedilebilir yüzeyler, bilgilendirme levhaları, engelli rampaları ve asansörleri, iniş-biniş platformları, özel otoparklar, danışma çağrı düğmeleri, özel gişeler, engelli yardım noktaları gibi uygulamalar başlattıklarını anlattı.

"Engelsiz Denizler Projesi" ile deniz yolu ile şehir içi ulaşımda, iskelelerden, deniz otobüsü, feribot ve arabalı vapurlardan engelli vatandaşların yararlanabilmesi için gerekli iyileştirmeleri gerçekleştirdiklerini vurgulayan Arslan, haberleşme alanında PTT şubelerinin fiziki erişimini kolaylaştırdıklarını ve engellilere özel gişe uygulaması yaptıklarını kaydetti.

PTT web sayfasını erişilebilirlik standartlarına göre düzenlediklerine işaret ederen Arslan, engelli aylıklarını kapıdan ödeme uygulamasını hayata geçirdiklerini söyledi.

Arslan, bakanlıkça yürüttülen bir başka çalışmanın ise Gören Göz Projesi olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Gören göz, görme engelli kardeşlerimizin, kendilerine vereceğimiz akıllı telefonlara yüklenmiş körcül haritalar, sadeleştirilmiş körcül arayüz ve diğer sesli uygulamaları kullanarak, gidecekleri yere yaya veya toplu taşıma araçlarını kullanarak ulaşmalarını sağlayacak uygulama. Ayrıca yine bu cihaz sayesinde görme engelli vatandaşlarımız, internete girebilmekte, sosyal medyayı kullanabilmekte ve sesli kitap okuyucu sayesinde istedikleri eserleri okuyabilmektedir."

"25 BİN KULLANICI İÇİN LİSANS ALDIK"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında bugüne kadar iki farklı fazda toplam 26 ilde 10 bin cihaz dağıttıklarını dile getiren Arslan, bu aşamada 41 ilde 5 bin cihaz daha dağıtılacağını söyledi.

Arslan, cihaz dağıtılmayan illerdeki görme engellilerin, akıllı telefonlarına bu uygulamayı indirebilmeleri amacıyla 25 bin kullanıcı için lisans aldıklarını vurgulayarak, görme engellilerin hayatlarını kolaylaştırmanın, yaşamlarına değer katabilmenin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Engelliler, Yaşlılar ve Hareket Kısıtlılığı Olanlar İçin Ulaşım Hizmetlerine Erişebilirliğin Geliştirilmesi Projesi'nin de engelli-engelsiz, genç-yaşlı bütün vatandaşları kapsayan bir proje olduğunu anlatan Arslan, "Projeden sonra engelli vatandaşlar ve hareket kısıtlılığı olanlar, hayatın her alanında daha aktif ve görünür olacak şekilde üst seviyede farkındalık oluşacak şekilde yararlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Süreç sonunda nihai hedefin ülkede ulaşım hizmetlerine erişimi en iyi noktaya taşıyacak yol haritasını çıkarmak olduğunu dile getiren Arslan, hazırlanacak strateji belgesi ve eylem planlarının yol göstericiliğiyle projenin somut çıktılarının günlük hayatta görülmeye başlanacağını kaydetti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müşaviri Kenan Önalan da birer konuşma yaparak, cihazla ilgili bilgi verdi.

Konuşmaların ardından görme engelliler, "gören göz" cihazlarını Arslan ve Kaya'nın elinden aldı.