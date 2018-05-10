Turkcell’den Diyarbakır’a 530 milyon TL’lik yatırım

Turkcell Global Bilgi, Türkiye'de 14 çağrı merkezi sayısına ulaşırken, 10'uncu yılını kutladığı Diyarbakır
'da ekonomiye 450 milyon TL katkı yaptığını açıkladı. Bu yıl yapılacak 80 milyon TL katkı ile yatırım tutarı 530 milyon TL'ye, istihdam da bin 500 kişiye çıkacak.
Diyarbakır'da düzenlenen toplantıda konuşan Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu
, Global Bilgi'nin Diyarbakır'da 10'uncu yaşını kutladığını söyledi. YÜZDE 65'I KADIN
Diyarbakır'da şu anda bin 150 çalışanları olduğunu ve yapılan ek binayla bu sayısının yılsonuna kadar bin 500'e çıkarılacağını dile getiren Terzioğlu, "Çalışanların yüzde 65'i kadın. Türkçe, Kürtçe ve Arapça olmak üzere üç dilde hizmet veriyoruz. Suriyeli mültecilere istihdam sağlıyoruz. Arapça çağrıları onlar karşılıyor. Diyarbakır şubemiz tek başına Turkcell'in toplam çağrılarının yüzde 16'sını karşılaması nedeniyle bizim için ayrı bir yere sahip. Şehirde ayrıca 29 Turkcell mağazamız var. Yatırımlarımızla Diyarbakır'ın en büyük işvereni konumundayız" diye konuştu. YEDİ DİLDE HİZMET VERİLİYOR
Terzioğlu, müşterileri arasında 1.6 milyon kişinin Arapça hizmet aldığını da aktararak, "Yedi dilde hizmetimiz var. Ukrayna'da da çağrı merkezimiz bulunuyor. Yazın Türkiye'de Arapça, Almanca, İngilizce hizmet alan turist sayısı da artıyor" bilgisini verdi.
Türkiye'de 12 ilde 14 çağrı merkezleri olduğunu, 4 tane de Ukrayna'da bulunduğunu anımsatan Kaan Terzioğlu, yeni nesil teknolojileri yakından takip ettiklerini kaydetti. Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur ise, yılda 500 milyondan fazla çağrı işlediklerini ve Türkiye genelinde 12 bin çalışanlarının olduğunu aktardı.