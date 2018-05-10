Yerli otomobilde CEO ile gaza basılacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde şirket sözleşmesinin 11 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde imzalanacağını, aynı gün şirketin genel müdürünün de açıklanacağını bildirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yarın gerçekleştirilmesi planlanan törende şirketin kuruluş protokolünün şahitliğini yapması ve üst yöneticiyi açıklaması bekleniyor.

Bu adımla projede yeni bir aşamaya geçilecek. Şirketleşme sürecinin gerçekleşmesiyle yerli otomobilin tasarım, üretim, logo ve marka belirlenmesi çalışmalarına yoğunlaşılacak. Üretim yeri konusunda yaklaşık 25 ilden talep gelen "Türkiye'nin Otomobili Projesi" kapsamında, gelecek yıl ilk prototipin geliştirilmesi, 2021 yılı sonunda ise seri üretime geçilmesi planlanıyor.

TÜRKİYE'NİN VİZYON PROJESİ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca koordinesi yapılan yerli otomobil Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olarak görülüyor. "Türkiye'nin Otomobili" olarak tanıtılan projeye ilişkin süreç, geçen yıl kasım ayında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü İmza Töreni ile hızlanmıştı.

Otomobil markası oluşturmanın ötesinde, Türk sanayisinin eşik atlaması, sanayinin 4.0 sürecine odaklanması, transformasyonu ve dijital dönüşümü anlamına gelen Türkiye'nin Otomobili Projesi ile otomotiv sanayisindeki bütün yeniliklere, dijitalleşmeye, dönüşüme, yazılımlara, taleplere ve trendlere cevap verir nitelikte bir aracın tasarlanması, üretilmesi ve dış pazarlara sunulması hedefleniyor.

5 MODELLE PİYASAYA ÇIKACAK

Projede görev üstlenen Ortak Girişim Grubu üyeleri, dünya standartlarında bir sonuca ulaşmak amacıyla farklı ülkelerde bu konuda başarılı işlere imza atan geniş bir ekiple çalışıyor. Devlet tarafından güçlü şekilde desteklenen proje kapsamında, teknoloji ve tüketici trendleri izlenerek, sektörde tamamen farklı bir konumlanma sağlayacak kapsamlı bir strateji oluşturulmaya çalışıldı. Projede 3 fazdan oluşan yaklaşık 15 yıllık bir yatırım hamlesine yönelik planlar hazırlandı. Öncelikle Türk halkının beğenisine sunulacak "Türkiye'nin Otomobili"nin, ikinci etapta dünya pazarında talep gören uluslararası bir marka haline getirilmesi amaçlandı.

Türk halkının görüş ve beklentilerine göre otomobili tasarlamanın birinci öncelik olduğu projede, ülke genelinde kapsamlı ve profesyonel tüketici araştırması yürütülürken, teknik-finansal analiz ve fizibilite çalışmalarında sona gelindi. "Türkiye'nin Otomobili"nin, B ve C segmentlerindeki 5 modelle piyasaya girmesi ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi açısından 3 modelin aynı şasi üzerinde olması planlandı.

Projede Anadolu, BMC, Kıraça, Turkcell ve Zorlu şirketlerinden oluşan 5 ortağa ilaveten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği de yüzde 5 hisseyle şirkete ortak olmuştu.