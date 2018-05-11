Acının ve hüznün dansı tangoyu hiç böyle izlemediniz

Çiftlerden biri görme, diğeri ise işitme engelli. Yolda birlikte yürümeleri bile zorlayabilecekken, onlar dünyanın en eski danslarından birini yapmak üzere sahnede bir araya geliyor. Yaptıkları dans tango, yaşamın, tutkunun, hayal kırıklıklarının, öfkenin, aşkın ve acının hikayesi olarak tanımlanıyor. Biri diğerinin gözü, diğeri onun kulağı oluyor adeta...

"Engel tanımayan" sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıkan Turkcell, bu kez "Dünya Engelliler Haftası" amacıyla hayranlık verici bir deneyimin başrolündeydi. Görme ve işitme engelli bireylerin dünyalarına kısa bir yolculuk yapmayı sağlayan "Turkcell Diyalog Müzesi"nde bu kez sahne onların oldu. İstanbul Social Enterprise tarafından hayata geçirilen ve Turkcell'in desteklediği bu eşsiz projede, dünyada ilk kez biri görme diğeri ise işitme engelli çiftler bir araya geldi ve sahnede tango rüzgarı esti.

DÜNYADA BİR İLK

Turkcell Diyalog Müzesi, hayata farklı bir bakış açısı sağlarken, engellerle yaşayanların günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları herkese deneyimletmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda dünyada ilk kez gerçekleştirilen bu tango gösterisi ise, engel tanımayanların her zoru başarabileceklerini bir kez daha ortaya koydu.

Turkcell Diyalog Müzesi'nde yer alan "Karanlıkta Diyalog" ve "Sessizlikte Diyalog" deneyiminden yola çıkarak bu ilham verici projeyi oluşturduklarını belirten tango eğitmeni Elif Ömüriş, 4 ve 4 işitme engelliden oluşan bu ekibin yaklaşık 7 aydır bu gösteri için çalıştıklarını belirtti.

Dünyada benzer bir örneği bulunmayan bu gösteri, Turkcell'in desteğiyle uluslararası platformlara da taşınacak. Turkcell teknolojisiyle hayata geçen "Hayal Ortağım" ve "İşaret Dilim" uygulamaları da tango eğitimine entegre edilecek ve böylece karanlıkta ve sessizlikte bu dansı yapmak mümkün olacak. Uygulama aynı zamanda, görme ve işitme engellilerin online bir platform üzerinden tango öğrenebilmelerine yönelik bir eğitim paketini de içeriyor. Bu paketin içinde 4 eğitim videosu yer alıyor. Bu videoları dans etmek isteyen işitme engelliler, İşaret dilinde ve ayrıntılı altyazılı olarak izleyebilecek. Ayrıca, tüm figürlerin görme engellilere yönelik anlık betimlemesi bulunuyor.

HEDEF 5 MİLYON ENGELLİ BİREY

Bu ilham verici ile ilgili konuşan Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, "Türkiye'de görme, işitme, ortopedik ve zihinsel engellilerden oluşan 5 milyon birey yaşıyor. İşte biz bu 5 milyona odaklanıyoruz. Onların sosyal hayata eşit katılımları için teknolojimizi seferber ediyoruz" dedi. "Engel Tanımayanlar" çatısı altında bugüne kadar 1 milyon kişiye ulaştıklarını vurgulayan Bütün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yalnızca onlara değil çevrelerinde temas halinde oldukları tüm kişilere dokunduk. Amacımız bir tarafta mobil teknolojilerimizi iletişimin imkanlarıyla birleştirerek sağlayacağımız faydalarla onların topluma katılımları konusunda en önemli destekçileri olurken, diğer tarafta da engelli konusunda farkındalığı artırmak..."

DANS İLK KEZ BÖYLE KULLANILDI

Turkcell'in bu projelerdeki iş ortakları arasında yer alan İstanbul Social Enterprise Genel Müdür ve Turkcell Diyalog Müzesi Proje Koordinatörü Hakan Elbir ise, ''Hayat için yatırım yapmaya inanıyoruz. Günümüzde kahramanlar artık pelerin giymiyor, aramızda dolaşıyor. Önemli olan bu insanları fark etmek ve onlara el vermek'' dedi. Turkcell Diyalog Müzesi'ni ziyaret edenlerin engelli yaşama dair mevcut düşünce şekillerini ve basmakalıp fikirleri bir yana bıraktığından bahseden Elbir, "Tango gibi zor ve kült bir dansı görme ve işitme engelli bireylerimize öğretirken amacımız, bu bakış açısını bir adım daha ileri taşımaktı. Bir iletişim şekli olarak dansın ilk kez bu kadar etkin kullanıldığını düşünüyoruz" dedi.