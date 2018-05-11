BP’nin gözü Yeni Havalimanı’nda

BP
Türkiye Ülke Başkanı Mick Stump, İstanbul Yeni Havalimanı
'nın yakıt altyapısına yatırım yapmak istediklerini söyledi. Stump, yeni havalimanını inşa eden konsorsiyumla görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Burası en büyük havalimanı olacak. THY de en büyük havayolu şirketi, biz de en büyük jet yakıtı firmasıyız. Bu nedenle Yeni Havalimanı'nda olmak istiyoruz. Şu anda da THY'nin ülke dışındaki en büyük tedarikçisiyiz" dedi. Stump, BP Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve biyoyakıt (çöpten elde edilen yakıt) alanlarında fırsatları gözden geçirdiğini ve biyoyakıt üretimi için yatırım yapabileceklerini dile getirdi. Mick Stump, BP'nin 106 yıldır Türkiye'de faaliyet gösterdiğini belirterek, "Türkiye'de yatırımlarımıza devam edeceğiz. İstasyon sayımızı ve müşterilere sunduğumuz seçenekleri artıracağız. Gemlik'te, Türkiye'nin yanı sıra 20 ülkeye madeni yağ üretimi yapıyoruz. Daha fazla ülkeye ürün sunmak için bu tesisi büyütmeyi planlıyoruz. BP Air Türkiye'de 12 havalimanında faaliyet gösteriyor ve bunu artırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye genelinde toplam 700 istasyona ulaştıklarını kaydeden BP Türkiye Akaryakıt Ülke Müdürü Martin Thomsen, "Bu yıl 30'a yakın istasyon açma planımız bulunuyor. Bu sektöre her yıl 110 milyon dolarlık yatırım yapıyoruz" dedi.