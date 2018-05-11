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CK’dan ’ya enerji danışmanlığı

Giriş Tarihi: 11.5.2018
CK’dan Isparta’ya enerji danışmanlığı
CK "enerji okuryazarlığı" sosyal sorumluluk kampanyasıyla çiftçilere enerjiyi verimli kullanmanın ve faturaları düşürmenin püf noktalarını anlatıyor. CK Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, "Projeyi hasat zamanı gelen gül üreticilerine verdiğimiz enerji danışmanlığı ile başlatıyoruz. Bölgede tarımsal sulama genellikle yanlış yapılıyor. Kendilerine evden tarlaya kadar bilinçli tüketimin nasıl yapılacağını anlatıyoruz. Enerji danışmanlarımız bu şekilde abonelere giderek bilgi vermeye devam edecek ve projeyi diğer tüketicileri de kapsayacak şekilde yaygınlaştıracağız" dedi.
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CK’dan Isparta’ya enerji danışmanlığı
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