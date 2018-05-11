CK’dan Isparta’ya enerji danışmanlığı

CK Akdeniz Elektrik
"enerji okuryazarlığı" sosyal sorumluluk kampanyasıyla çiftçilere enerjiyi verimli kullanmanın ve faturaları düşürmenin püf noktalarını anlatıyor. CK Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, "Projeyi hasat zamanı gelen Isparta
gül üreticilerine verdiğimiz enerji danışmanlığı ile başlatıyoruz. Bölgede tarımsal sulama genellikle yanlış yapılıyor. Kendilerine evden tarlaya kadar bilinçli tüketimin nasıl yapılacağını anlatıyoruz. Enerji danışmanlarımız bu şekilde abonelere giderek bilgi vermeye devam edecek ve projeyi diğer tüketicileri de kapsayacak şekilde yaygınlaştıracağız" dedi.