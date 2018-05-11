Denizli az bilinen bir cevher

SABAH Gazetesi yazarları, Denizli
'de düzenledikleri İl Buluşmaları
programı kapsamında şehrin önde gelen isimleriyle bir araya geldi. Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye
Başkanı Osman Zolan, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili'nin katıldığı etkinliğe ilin önde gelen sanayici, işadamı esnaf ve Sivil Toplum Kuruluşları da iştirak etti. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan SABAH Gazetesi Yavuz Donat, "Seneler önce Zonguldak
'ta yolculuk yaparken uçurum ve virajlardan geçmek zorunda kalıyorduk. İlin çıkış noktasında çeşme vardı. Virajları geçip buraya gelebilen çeşmede elini yüzünü yıkardı. Bu çeşmeye halk şükür çeşmesi derdi. Şimdi Denizli'ye bakıyorum ulaşım anlamında büyük aşama kaydetmiş. Ulaşım ve yollarda örnek bir şehir olmuş. Türkiye'nin kaç şehrinde çeşmeden akan su içilebiliyor? Şehir kendisiyle barışık. Verdiği hizmetlerden dolayı büyükşehir belediyesini kutluyorum" dedi. DEĞİŞİM 2004'TE BAŞLADI
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da, SABAH Gazetesi'nin düzenlediği İl Buluşmaları etkinliğinin çok önemli olduğunu belirterek, "Çünkü ulusal medyada genelde İstanbul, Ankara gibi büyük şehirler öne çıkıyor, Anadolu gölgede kalıyor, güzellikleri ortaya çıkarılamıyor. İşte bu güzellikler SABAH Gazetesi vasıtasıyla öne çıkacak. Bu çalışmalar ülkemize ve geleceğimize çok fayda sağlayacak" dedi. Denizli ile gurur duyduklarını anlatan Zolan, şöyle devam etti: "Şehrimiz çalışkan insanların bulunduğu bir yer. İnançlı ve bayrağına bağlı bir şehir. Sadece ülkesine ve milletine hizmet etmek istiyor. Satın aldığından daha fazlasını satan bir şehir. Tükettiğinden fazlasını üretiyor." Denizli'de kabuk değişiminin 2004'te başladığını belirten Zolan, "O tarihten itibaren yerel yönetimlerde tüm teşkilatlarımızla birlikte değişim için elimizden geleni yaptık. Tek derdimiz Denizli. İnşallah şehrimizi daha büyüterek yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu toplantının şehrimizin güzelliklerinin anlatılmasında faydalı olacağına inancım tam" diye konuştu. BURASI GİBİ 20-25 ŞEHİR OLMALI Denizli
Valisi Hasan Karahan, şehrin Türkiye ve dünyaya daha fazla tanıtılması gerektiğini söyledi. Karahan, "Denizli az bilinen bir cevher. Bu faaliyetlerle şehir tanıtımının daha ileri boyutlara ulaşacağına inanıyorum. Denizli gibi Türkiye'de 20-25 vilayet olsa, 2023 hedeflerine bugünden ulaşmış olurdu. Belki iddialı bir söz ama ben buna inanıyorum" dedi. Denizli'nin üretici ve müteşebbis ruhuyla örnek alınması gerektiğini belirten Karahan, daha büyük, daha müreffeh bir Türkiye'nin Denizli gibi vilayetlerin sayısının artırılmasıyla kurulacağını kaydetti. Karahan, "Denizli gibi illerin sayısını artırmak lazım. İnşallah 81 vilayetimiz böyle olur" diye konuştu. KALKINMA DEVRİMİ ANADOLU'DA OLACAK
Etkınlıkte
konuşan Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, "Kalkınmadaki yeni devrim Anadolu'dan devam edecek. Artık kalkınma için dünyada şöyle bir örnek var. Dünya nüfusu 1940'a kadar 1.4 milyar. Son 3 nesilde ise 7 milyara çıkıyor. Yaklaşık üç kat artış var. Rekabette de bu oranda artış yaşanıyor. İnsanların birbiriyle iletişimi de 3 kat artmış" dedi. Bu hızlı dönüşümde adanmışlığın öne çıkacağını aktaran Timur, "Denizli gibi şehirler Anadolu'ya adanmışlıkta öncü olacak. Bizim maneviyatımız, samimiyetimiz ve dünyaya getirilecek her şey dijitalleşirken duygusallığımızı korumalıyız. Adanmışlıkla dünyada farklı bir sonuca ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.