En büyük sorunumuz nitelikli personel

SABAH Gazetesi'nin Denizli Anemon Otel'de gerçekleştirdiği 'İl Buluşmaları
' etkinliği kapsamında Denizli'nin dünden bugüne yolculuğu, şehrin kültürel değerleri ve uluslararası rekabet gücü tartışıldı. Etkinlikte Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş'ın moderatörlüğünde Denizli'nin 'Uluslararası Rekabetteki Konumu Açısından Dünü ve Bugünü, Ulusal ve Yerel Düzeyde Önümüzdeki Dönem Kalkınma Hedefleri' başlıklı panel düzenlendi. Denizli'nin Türkiye
'nin en fazla ihracat
yapan 8'inci şehri olduğunu hatırlatan Kızıltaş, ancak şehrin marka konusunda atması gereken adımların bulunduğunu belirtti. Panelde konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'nin gerek sanayi gerekse ticarette çok iyi noktaya geldiğini ancak bunu yeterli görmediklerini belirtti. Zolan, "Bizim artık yeni bir aşamaya geçmemiz gerekiyor. 'Kaç kilo mal sattık' sorusundan ziyade, 'kilogram fiyatını nasıl yükseltiriz'in yanıtını bulmamız gerekiyor. Bunu da Ar-Ge ile sağlarız" dedi. Şehirdeki sanayicilerin bu bilinçle hareket ettiğini aktaran Zolan, "Biz altyapı üst yapıyı yapıyoruz ancak bir insanın işi ve aşı yoksa bunların bir anlamı kalmıyor. Bu nedenle istihdam yaratanın önünü açmak, her türlü desteği sağlamak için gayret ediyoruz" diye konuştu. Şehrin en büyük sorunlarından birinin nitelikli personel olduğunu belirten Zolan, şöyle devam etti: "Belli meslekler var ona çocuklarımızı yönlendiriyoruz ama esas teknik liseleri çoğaltmamız, oraları cazip hale getirmemiz gerekiyor. Bu Türkiye'nin de sorunu ama Denizli'nin çok büyük sorunu." BALIK DA İHRAÇ EDİYORUZ Denizli Ticaret
Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli'nin ticari başarısına değinerek, "Denizli denizi olmayan ama denizi olan birçok Avrupa ülkesine balık ihracatı yapan bir şehir. İhracatıyla Türkiye'de ilk 8'in içinde yer alıyor. Sektörlerimizin gelişimi ve daha iyi bir noktaya gelebilmesi noktasında neler yapmalıyız konusunu masaya yatırıyoruz" dedi. Şehrin nitelikli personel sorununa çözüm sağlamak için eğitimler verdiklerini belirten Erdoğan, bunların içinde kendi işini kuranların olduğunu kaydetti. Erdoğan, "İki yıl öncesine kadar ticaret odası tarafından Ar-Ge ve tasarımla ilgili hiç destek yoktu. Biz yönetime geldiğimizden bugüne 7 adet Ar-Ge ve 21 adet tasarım merkezi kurduk" ifadelerini kullandı. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu da, tüm sektörlerde ara eleman ihtiyacı olduğunu belirterek, "Ülkemizde yüzde 11'leri bulan işsizlik oranı var. Ancak bunun yüzde 4-5'i iş beğenmiyor. Bu toplumsal yaramız. Bizi 10 yıl sonra daha ciddi bir sorunlar bekliyor çünkü işi sürdüren ustalar 10 yıla kadar emekli olacak ve yerine yenisi yetişmiyor" diye konuştu. Memişoğlu, DENİB'in yazılım ve donanım konusunda ihracatçı geliştirmeye çalıştığını belirtti. DÜNYANIN EN BÜYÜK KEKİK ÜRETİCİSİYİZ
Denizli
Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili, Denizli'nin 2000 yılı öncesi dinamik bir şehir olduğunu belirterek, "Ancak 2002'den sonra hem şehircilik hem de sanayide büyüdük. Özellikle tarım ve hayvancılık sektöründe çok geliştik. Mesela dünyanın en büyük kekik üreticisiyiz ancak kendimizi çok iyi anlatamadığımız için tam olarak bilinmiyoruz" dedi. Sorunun alıcıyla satıcının birbirini tam olarak tanımamasından, aracılar vasıtasıyla ticaretin yürütülmesinden kaynaklandığını belirten Tefenlili, bunun çözümü için ticaret borsasının daha etkin çalışmaya başladığını kaydetti. 32 BİN ÜYEMİZLE EKONOMİYE KATKI SAĞLIYORUZ
Denizli
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Turgut Devecioğlu, 67 odayla Denizli'nin en büyük Sivil Toplum
Kuruluşu olduklarını söyledi. Devecioğlu, "Şehrimizde 32 bin üyesi olan bu teşkilatın ülke ekonomisine ciddi katkısı var. Bakırcılık, dokumacılık, ayakkabıcılık, bıçakçılık gibi el sanatlarının hala hüküm sürdüğü sektörlerde farkındalığı artırmayı hedefliyoruz. Hükümetimizin katkısıyla kaybolan meslek dallarımızı yeniden canlandıracağız" dedi.