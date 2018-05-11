Hedef 250 bin bağımsız bölüm

15 yıldır büyük bir atılım içerisinde olan Türkiye ekonomisinde büyük şehirler kadar Anadolu şehirlerinin hızlı kentleşmesi ve gelişimi de önemli rol oynuyor. Türkiye'de yaşanan ekonomik gelişmeler doğrultusunda son 15 yılda inşaat ve gayrimenkul sektörünün vizyonunda da hızla değişim yaşandığını belirten Emlak Konut
GYO Genel Müdürü Murat Kurum
, "Ülkenin bu istikrarlı büyüme tablosunun önemli yansımaları sektörümüzde de görülmekle birlikte ekonomiye katkılar vermeye devam ediyoruz. Bugüne kadar devam eden ve tamamlanan toplamda yaklaşık 130 bin bağımsız bölüm sayısına ulaştık. Bunlarla beraber yine devam eden ve tamamlanan 44 okul, 10 kreş, 10 sağlık tesisi ve 23 cami sayısına ulaştık. Emlak Konut olarak 2023'te 250 bin bağımsız bölüm vizyonuyla çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu. Gelecekteki süreçte ekonominin istikrarlı bir şekilde devam edeceğine inandıklarının altını çizen Kurum, Türkiye'nin yükselişini sürdürmek için çalışmalarına canla başla devam edeceklerini söyledi. EGE'NİN EN GÜÇLÜSÜ
İstanbul, İzmir, Ankara gibi şehirlerin haricinde, Anadolu'nun büyük kentleri ve gelişme potansiyeli yüksek olan şehirlerin de, ülke ekonomisinin büyümesinde ve toplum refahının artmasında önemli rol üstlendiğini vurgulayan Kurum, bu durumun gayrimenkul sektörü açısından da büyük fırsatlar sunduğunu ifade etti. Emlak Konut olarak hem yaşanabilir konut talebine, hem istihdama katkı sağlamak için projeler geliştirdiklerini belirten Kurum, "Bugüne kadar Denizli
, Niğde, Nevşehir, Kocaeli, Konya gibi birçok Anadolu şehrimizde yatırımlar yaptık. Gittiğimiz tüm yurtdışı etkinliklerimizde katıldığımız tüm fuarlarda tanıtım ve satış faaliyetlerini gerçekleştirirken özellikle ülkemizin tarihî dokusuyla, turizm alanlarıyla ön plana çıkan şehirlerinin de detaylarını aktarmaya özen gösteriyoruz" dedi. Denizli'nin bu şehirlerin arasında yer aldığını aktaran Kurum, "Denizli tekstil, turizm, sanayi ve tarıma dayalı ekonomisiyle Ege Bölgesi
'nin güçlü şehirlerinden biri durumunda" açıklamasını yaptı. DENIZLİ'YE 3 ADET OKUL
Denizli'nin arkeolojik ve termal zenginliğiyle son yıllarda yerli ve yabancı turistinde uğrak yeri haline geldiğinin altını çizen Kurum, şu sözleri söyledi: "Emlak Konut olarak bizler de potansiyeliyle ön plana çıkan Denizli'de Evora Denizli projesini geliştirdik. Şu ana kadar yüzde 27'sini tamamladığımız projemizin inşaatı bittiğinde konut ve ticari ünite olarak toplamda bin 558 bağımsız bölüm yer alacak. Bunların yanında projemiz tamamlandığında özel ve devlet olmak üzere toplamda 3 okulda yer alacak. Yıl sonunda inşallah bazı bloklar için teslim işlerini de gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bizim Anadolu'ya bakış açımız her zaman 'Anadolu Gülerse Türkiye Güler' olmuştur. Bu doğrultuda Anadolu'ya yatırım yapmaya, yeni değerler oluşturmaya devam edeceğiz."