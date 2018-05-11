Nef 3D yazıcılarla konut inşa edecek

Son yıllarda farklı alanlarda adından çok kez söz ettiren yapay zekâ ve endüstri 4.0, konut sektöründe de yerini almaya hazırlanıyor. Artık tüm dünyadaki iş yapış biçimlerinin değiştiğini belirten Nef Yönetim Kurulu
Başkanı Erden Timur, bu değişimle birlikte sektörlerin yeniden şekillendiğini söyledi. Önceliklerinin konut sektöründe teknoloji kullanımını artırarak, oyunun kurallarını değiştirmek olduğunu belirten Timur, "120 yıldır değişmeyen iş modellerini yeniden tasarlamak ve farklı şeyler söylemek istiyoruz. Bu kapsamda 3 yıl önce kendi Ar-Ge ekibimizi oluşturduk. Farklı teknoloji firmaları ile bir araya geldik, birlikte yenilikçi iş modelleri geliştirdik. Tüm bunların sonucunda ise 3D yazıcılarla evler yapmaya karar verdik. Bu evleri bu sene göreceksiniz" diye konuştu. Dünyadaki çalışmaları yakından takip ettiklerinin altını çizen Timur, şirket olarak dönüşüm sürecine girdiklerini söyledi. Timur, "Yapı elemanları enerji üreten unsurlara dönüşüyor. Örneğin, bir cephe elemanı güneş paneli görevi üstleniyor. Bu kapsamda İspanyol bir firma ile çalışıyoruz. Basın Ekspres
'te yer alan projemizde binanın enerji ihtiyacının yüzde 20'si bu şekilde karşılanacak" diye konuştu. Mercedes ve Tesla gibi devlerle işbirliği yapacaklarını vurgulayan Timur, "Enerjinin ucuzken depolanıp, pahalı olduğu dönemlerde kullanılmasına yönelik projeler üzerine çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. PAMUKLU TEKSTILIN BAŞKENTI
SABAH'ın Denizli'deki etkinliğinde yer alan Timur, tematik bir konuşma gerçekleştirdi. Denizli'nin son yıllarda enerji, madencilik, tarım ürünleri ve makine sanayisinde büyük atılımlar gerçekleştirdiğini vurgulayan Timur, şehrin sektörel çeşitliliği sağlayan üretim kapasitesi ile Ege Bölgesi
'nin lokomotif kentleri arasında yer aldığını söyledi. Denizli'nin aynı zamanda Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 8'inci şehri olduğunu da belirten Timur, "2018'de gerçekleştirilen ihracat rakamı 228 milyon 618 bin dolar seviyelerini gördü. Bu başarının en büyük sırrı, ortak amaç doğrultusunda hareket etmeyi bilmekten ve zamanın gerekliliklerine çözüm üretmekten kaynaklanıyor. Bu hedefle hareket eden Denizli üreticisi, esnafı, sanatkârı bugün Türkiye ekonomisinin güven veren aktörleri arasında yer alıyor. Yardımsever insanıyla tüm dünyanın göz bebeği bir marka kente dönüşen Denizli, özellikle pamuklu tekstil alanında dünyanın başkenti" diye konuştu. TURİZMDE İLK 5'E GİRDİ
DENIZLI'NIN
turizm açısından ön plana çıkan şehirler arasında yer aldığını ifade eden Timur, "Şehir iç ve dış turizmde en çok turist çeken iller sıralamasında ilk 5'te. Dün Laodikya Antik Kenti'ni dolaştık. Bu kadar muazzam güzellikte bir kenti hem kendi vatandaşımıza hem de dünya vatandaşlarına anlatmak lazım. Turizm merkezlerimizi daha çok parlatmalı ve Denizli'yi de dünya marka şehirleri arasında konumlandırmalıyız" değerlendirmesinde bulundu. Denizli'de olmaktan büyük mutluluk duyduklarının altını çizen Timur, Türkiye'nin kalkınmasının Anadolu'dan devam edeceğine inandıklarını ve farklı illerde bu tür çalışmalara her zaman destek olacaklarını söyledi.