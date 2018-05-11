Yeni torba yasa geliyor

HÜKÜMET, 80 milyonun hayatına dokunacak, ödeme kolaylıkları ve rahatlama sağlayacak yeni bir torba yasa
hazırlığı daha başlattı. Düzenleme kapsamında 1.2 milyar liralık kaçak köprü, yol geçişi cezası yeniden yapılandırılacak. İşverenlerin, SGK'ya bildirimlerindeki eksikliklerden kaynaklanan işlemleri için de bir defalık af getirilecek. Kayıt dışı tütün üretimine getirilen hapis cezası uygulaması 2019'a ertelenecek. İskan Kanunu'ndan kaynaklanan bazı sıkıntılar çözülecek. Döviz bürolarındaki usulsüz işlemlerle ilgili bir düzenleme yapılacak. Usulsüz işlem yapan döviz bürosu sahiplerine para cezası verilecek. SGK bildirgelerine hesap hatası yüzünden kesilen cezalar 15 günlük ek sürede düzeltilerse cezalar silinecek.