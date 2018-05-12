Cem Hakko: İşimin başında olacağım

Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko
, stratejik alternatiflerin tespiti ve değerlendirilmesi amacıyla Credit Suisse
ile anlaşma yaptıklarını ve çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Şirketin satışı gibi bir şeyin söz konusu olmadığını belirten Hakko, "Eğer bir satış olacaksa bu bir ortaklık olur ama çoğunluk bizde kalır. Ben buradayım, hiçbir yere gitmiyorum. İşimin başında olacağım" dedi. Hakko, çocuk ve butik otel kategorilerine de yatırım yapmak istediklerini söyledi.
Bu yıl 25 mağaza açacaklarını ve bunun için 60 milyon liralık yatırım yapacaklarını dile getiren Vakko'nun CEO'su Jaklin Güner ise, 2017'de 703 milyon lira olan ciroyu bu yıl 1 milyar liraya çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.