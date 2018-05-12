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: İşimin başında olacağım

PINAR ÇELİK NACAR Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 12.5.2018
Cem Hakko: İşimin başında olacağım
Vakko Yönetim Kurulu Başkanı , stratejik alternatiflerin tespiti ve değerlendirilmesi amacıyla ile anlaşma yaptıklarını ve çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Şirketin satışı gibi bir şeyin söz konusu olmadığını belirten Hakko, "Eğer bir satış olacaksa bu bir ortaklık olur ama çoğunluk bizde kalır. Ben buradayım, hiçbir yere gitmiyorum. İşimin başında olacağım" dedi. Hakko, çocuk ve butik otel kategorilerine de yatırım yapmak istediklerini söyledi.
Bu yıl 25 mağaza açacaklarını ve bunun için 60 milyon liralık yatırım yapacaklarını dile getiren Vakko'nun CEO'su Jaklin Güner ise, 2017'de 703 milyon lira olan ciroyu bu yıl 1 milyar liraya çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.
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Cem Hakko: İşimin başında olacağım
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