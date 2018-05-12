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ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ’da gençlerle bir araya geldi

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik Vakfı () İl Temsilciliği’nce düzenlenen ""na katıldı.

Giriş Tarihi: 12.5.2018 13:53 Güncelleme Tarihi: 12.5.2018 14:27
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Bursa’da gençlerle bir araya geldi

Albayrak, Temsilciği tarafından Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen ""nda Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri ve gençler ile bir araya geldi.

DÜNYANIN GELECEĞİ İÇİN GENÇLER DAHA FAZLA ROL ÜSTLENMELİ

'nin bu günlere gelmek için nerelerden geçtiğini ve nasıl bir yol izlediğini anlatan Albayrak, bu süreçte gençlerin üstlendiği ve üstlenebileceği rolün önemine dikkat çekti. Bakan Albayrak Türkiye ve dünyanın geleceği için gençlerin daha fazla rol üstlenebileceğini ve üstlenmesi gerektiğini ve bu noktada gençlere tam destek verdiğini belirtti.

Uludağ üniversitesinde hıncahınç dolu olan programda Berat Bey üniversite öğrencilerine birikimleri ile geleceğin dinamizmleri ile şimdinin teminatı olduğunu vurguladı.

GENÇLERDEN BAKAN ALBAYRAK'A YOĞUN İLGİ

Program boyunca gençlerin Bakan Albayrak'a olan yoğun ilgisi gözlerden kaçmadı. Programın son kısmı olan soru-cevap bölümünde ise gençler ile Bakan Albayrak arasında yaşanan diyaloglar salonda neşeli anların oluşmasına neden oldu.

Programın sonunda TÜGVA Bursa İl Temsilcisi Fatih Kaya tarafından Bakan Albayrak'a hediye takdimi yapıldı. Bu esnada Bakan Albayrak'ın etrafını çevreleyen gençler genç bakan ile bol bol fotoğraf çektirdi.

Bakan Berat Albayrak Uluslararası Yatırımcılar Derneği İstişare Toplantısında konuştu

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Bursa’da gençlerle bir araya geldi
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