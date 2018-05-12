Konutta faiz indirimi furyası sürüyor

Ziraat Bankası'nın öncülük ettiği konut kredisi faiz
lerinde indirim kampanyası sürüyor. Ziraat Katılım 10 yıla kadar olan vadelerde indirime giderek konut finansman oranlarını aylık yüzde 0.98'e düşürdü. Bankadan yapılan açıklamada, "Ziraat Katılım, müşterilerinin konut kredisi taleplerini; uygun kar payı oranları, etkinliğini daha da artırmakta olduğu hızlı ve kolay değerlendirme süreçleri, her kesime uygun koşullarda sunulan geniş ürün yelpazesi ve gelire uygun özel ödeme planı seçenekleri ile karşılamayı sürdürmektedir" denildi. Vakıf Katılım da 500 bin TL'ye kadar olan konut finansmanında, 120 aya kadar olan vadelerde aylık finansman oranını yüzde 0.98'e indirdi. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Ülkemiz ekonomisinin yapı taşlarından biri olan konut sektörünün canlanması, dinamo etkisiyle birçok sektörde olumlu yönde bir ekonomik hareketlilik yaşanmasını sağlayacaktır" dedi.