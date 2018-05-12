Milli üretimin değeri artıyor

Dün 400 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiği Türkiye'nin en büyük biyoteknolojik ilaç üretim tesisi AbdiBio'nun açılışını yapan aynı zamanda 600 milyon lirakık yatırım bedelli Steril Enjektabl ve Onkoloji Üretim Tesisleri'nin de temelini atan yerli ilaç üreticisi Abdi İbrahim
'in Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut
, şirketin hep sıkıntılı dönemlerde büyüdüğünü, böyle dönemlerde yatırımı ertelemenin ya da iptal etmenin yanlış bir karar olduğunu söyledi. "Özellikle kur bu haldeyken yerli ve milli olan üretimin değeri daha çok anlaşılıyor. İthal ilaç dış açığı en fazla tetikleyen unsurların başında geliyor. Bu alanda ne kadar yerli ve milli olursak açığa o kadar hızlı ilaç oluruz" diyen Barut, bu yatırımın hedefinde ihracat olduğunu söyledi. ABD'nin enjekte edilebilir ilaçlar üzerine yoğunlaştığını dile getiren Barut, "Biz bu tesisle ABD'ye üretim ya da ihracat yapabiliriz. Vizyonumuzda hep ihracat var" dedi. Bir yandan da bu iki tesisle biyoteknolojide nitelikli elemanlar yetiştireceklerini dile getiren Barut, işgücü alanındaki açığı da kapatmaya yönelik çalışacaklarını kaydetti.
13 bin metrekarelik alan üzerine kurulan tesis, yılda 11 milyon flakon, 9 milyon şırınga, 22 milyon kartuş ve 1 milyon liyofilize üretim kapasitesine sahip olacak. MİLLİ MOLEKÜL İÇİN HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ Sağlık Bakanlığı
Müsteşarı Prof. Eyüp Gümüş, milli molekül için her türlü desteğe açık olduklarını söyledi. Sağlık Bakanlığı, ABD'de gerçekleşecek dünya bio konvansiyonuna dev kadroyla katılacak. Türk yatırımcı ve Ar-Ge uzmanları Boston'da 4-7 Haziran'da biyoteknoloji alanında 16 binden fazla temsilciyle bir araya gelecek. Türkiye'yi de 120 katılımcı temsil edecek. Safure CANTÜRK/
ANKARA