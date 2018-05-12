Emekliye son dakika hem zam hem ikramiye gelişmesi! – Milyonlarca emeklinin yüzü gülecek

Son dakika haberi… Türkiye'de 12 milyon emeklinin beklediği zam müjdesi geldi. Emekli maaşına yapılacak zam konusu emekliler tarafından en çok aratılan konuların başında geliyor. Emekliye bu yaz hem zam hem ikramiye birlikte verilecek. Bu sayede emeklilerin yüzü de gülecek. 2018'in ilk 4 aylık enflasyon değerlerine göre 4.69 oranında seyreden emekli zam oranı, uzmanların tahminine göre son 2 aylık enflasyon detayları ile birlikte yüzde 5.5 oranına çıkması bekleniyor. Milyonlarca emeklinin bu gelişmelerle birlikte yüzü gülecek. Öte yandan emekliye bu yaz çifte ikramiye verilecek. İlk ikramiyeyi bu ayın sonunda alacak olan emekliler diğer ikramiyeyi ise Ağustos ayında alacak. Emekli ikramiyeleri 1000'er liradan iki sefer verilecek.