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ye son dakika hem zam hem ikramiye gelişmesi! – Milyonlarca emeklinin yüzü gülecek

Milyonlarca nin beklediği son dakika müjde haberi geldi. Temmuz zammı ile birlikte emekliye hem zam hem ikramiye birlikte gelecek. Uzmanlar ilk 4 aylık enflasyonun hesaplanması ile birlikte 4.69 olarak görülen SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam tahminini yükseltti. İlk 6 aylık enflasyon değerlerinin yüzde 5.5’a çıkması durumunda enflasyon farkı 1.5’u bulacak. İşte emeklinin beklediği zam haberlerinin detayları…

Giriş Tarihi: 12.5.2018 11:24 Güncelleme Tarihi: 12.5.2018 11:24
Emekliye son dakika hem zam hem ikramiye gelişmesi! – Milyonlarca emeklinin yüzü gülecek

Son dakika haberi… Türkiye'de 12 milyon nin beklediği zam müjdesi geldi. Emekli maaşına yapılacak zam konusu emekliler tarafından en çok aratılan konuların başında geliyor. Emekliye bu yaz hem zam hem ikramiye birlikte verilecek. Bu sayede emeklilerin yüzü de gülecek. 2018'in ilk 4 aylık enflasyon değerlerine göre 4.69 oranında seyreden emekli zam oranı, uzmanların tahminine göre son 2 aylık enflasyon detayları ile birlikte yüzde 5.5 oranına çıkması bekleniyor. Milyonlarca emeklinin bu gelişmelerle birlikte yüzü gülecek. Öte yandan emekliye bu yaz çifte ikramiye verilecek. İlk ikramiyeyi bu ayın sonunda alacak olan emekliler diğer ikramiyeyi ise Ağustos ayında alacak. Emekli ikramiyeleri 1000'er liradan iki sefer verilecek.

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Emekliye son dakika hem zam hem ikramiye gelişmesi! – Milyonlarca emeklinin yüzü gülecek
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