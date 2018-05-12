TANAP 12 Haziran’da açılıyor

Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ve Azerbaycan'ın işbirliğiyle hayata geçirilen Avrupa'nın da gaz ihtiyacını karşılamayı amaçlayan yüzyılın projesi Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP
) açılış tarihini açıkladı. Albayrak, "TANAP'ı 12 Haziran
'da Sayın Cumhurbaşkanımız, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile birlikte birçok önemli devlet başkanı ve üst düzey bakanların da katılımıyla hizmete alıyoruz" dedi. Türkiye'nin sadece bölge coğrafyasında değil dünyada da rol model ülkelerinden biri olduğunu söyleyen Albayrak, "Böylece onlarca yıllık bu hayal gerçek oldu. İnşallah, 25 Haziran sabahı Türkiye'nin hedeflerine ulaşmak için kurguladığı bütün projeleri hayata geçireceği yeni bir başlangıç dönemi olacak" diye konuştu. Albayrak, bu dönemde enerjide ve tüm sektörel alanlarda yeni bir hikâye yazılacağını kaydetti. AKDENİZ'DE DERİN SONDAJ
Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği'nin (ELDER) düzenlediği 11. Sektör Toplantısı'na katılan Albayrak, yeni dönemde hayata geçirilecek çalışmalara ilişkin de şu bilgileri verdi: "Yıl sonunda Türkiye'nin ilk yerli entegre güneş fabrikası yerli ve milli güneş panellerinin üretimine başlanacak. Rüzgâr türbini fabrikamızın bu yıl temelini atıyoruz ve en kısa sürede üretime başlıyor. Yaz bitmeden Akdeniz
'de ilk derin ve sığ deniz olmak üzere sondaj yapacağız. Off-shore (deniz üstü) Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalemizi inşallah bu yıl içerisinde hayata geçireceğiz. Güneşte depolamayla ilgili yeni bir sürecin uygulaması başlıyor. Sadece rüzgâr türbini, güneş paneli değil depolama, batarya teknolojilerinde de Türkiye Ar-Ge anlamında da ilerliyor. Ülkemizi enerji teknolojileri konusunda bölgesel ve bir noktada küresel üs haline getirmek, enerji bağımlılığını minimuma indirmek, daha kaliteli enerji sağlamak için gece-gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz." YÜZDE 70 VATANDAŞ MEMNUNİYETİ
Bakan
Albayrak, elektrik dağıtımında birçok firmanın yüzde 70 memnuniyet oranını yakaladığını belirterek, "En parlak sonuçlar çağrı merkezlerinden geldi. Çağrı merkezlerine 'ulaşılabilirlik seviyesi' yüzde 99.39'a çıktı. '20 saniyede çağrı merkezine ulaşma' oranı yüzde 91.73 seviyesine yükseldi" dedi. MUHTARLARA PERFORMANS SORGUSU Bakan Albayrak
, bu sene Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 39 bin 382 muhtarla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirerek önemli bir veriyi ortaya koyduğuna dikkat çekerken, "Bu da bizim için memnuniyet verici bir gelişme oldu" diye konuştu. KESİNTİ SÜRESİ SON 1 YILDA AZALDI
Uzun
süreli, 1 saat ve daha fazla süreli kesintilerin düştüğünü söyleyen Albayrak, "Son 1 yılda 'nadiren elektrik kesintisi oluyor' diyenlerin oranı önceki yıla göre yaklaşık yüzde 15, son 1 ayda 'nadiren kesinti oluyor' diyenlerin oranı ise yüzde 25 artış gösterdi. Dağıtım şirketlerinin arıza onarım personel sayısı, Şubat 2018'de 18.572'ye çıktı" dedi. ÇAĞRI MERKEZLERİ MUĞLAK KONUŞMASIN EPDK
Başkanı Mustafa Yılmaz
, çağrı merkezi personelinin eğitimden geçirilmesini ve tüketicelere muğlak cevap vermemesini istedi. ELDER Başkanı Serhat Çeçen ise kayıp-kaçak oranının yüzde 13'e gerilediğini söyledi.