Türkiye turuna çıkan bisikletçilere kamyon çarptı!

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon, önceki akşam Alanya girişindeki tünelde aynı yönde giden üç bisikletliyle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle bisikletli Fatih Güveneş (60), Ayhan Savuk ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yola savruldu. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Fatih Güveneş'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Güveneş'in cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi içAntalyalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, yaralılar ise sağlık ekipleri tarafında ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle yolda bir süre uzun araç kuyrukları oluşarak trafik akışı yavaş ilerledi.