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turuna çıkan bisikletçilere kamyon çarptı!

’dan bisikletle turuna çıkan üç kişiye 850 kilometre yol katederek geldikleri Alanya’da tünel girişinde aynı yönde giden kamyon çarptı. bisikletlilerden biri ölürken, 2’si de yaralandı.

Giriş Tarihi: 12.5.2018 14:01
Türkiye turuna çıkan bisikletçilere kamyon çarptı!

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon, önceki akşam Alanya girişindeki tünelde aynı yönde giden üç bisikletliyle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle bisikletli (60), Ayhan Savuk ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yola savruldu. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Fatih Güveneş'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Güveneş'in cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi içAntalyalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, yaralılar ise sağlık ekipleri tarafında ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle yolda bir süre uzun araç kuyrukları oluşarak trafik akışı yavaş ilerledi.

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Türkiye turuna çıkan bisikletçilere kamyon çarptı!
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