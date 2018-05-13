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Son Dakika: larına yüzde 4 sınırı!

Bakan Tüfenkçi'den son dakika açıklaması geldi! Gümrük ve Ticaret Bakanı , emlakçılık sektörüne ilişkin yönetmelik taslağına son şeklini verdiklerini belirterek, "Alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranı, satış bedelinin katma değer vergisi hariç yüzde 4'ünden fazla olmayacak." dedi.

Giriş Tarihi: 13.5.2018 14:14 Güncelleme Tarihi: 13.5.2018 14:27
Son Dakika: Emlak komisyonlarına yüzde 4 sınırı!

Bakan Tüfenkçi, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı'nın, Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere gelecek hafta başında Başbakanlığa sevk edileceğini söyledi.

Taslakta öne çıkan hususlara dikkati çeken Tüfenkci, taşınmaz ticaretiyle uğraşacaklara, yetki belgesi alma kriteri getirildiğini ve bu belgenin, il müdürlüklerince verileceğini bildirdi.

Tüfenkci, yetki belgesi alınmasının, "ilgili odaya kayıtlı olma, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olma, 18 yaşını doldurmuş olma, iflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olma, hırsızlık, dolandırıcılık ve kaçakçılık gibi suçlardan hüküm giymemiş olma" gibi şartlara bağlandığını anlattı.

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Son Dakika: Emlak komisyonlarına yüzde 4 sınırı!
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