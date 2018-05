Emlak komisyonuna yüzde 4 sınırı

İ

BUGÜN NELER OLDU

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, emlak çılık sektörüne ilişkin yönetmelik taslağına son şeklini verdiklerini belirterek, "Alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranı, satış bedelinin katma değer vergisi hariç yüzde 4'ünden fazla olmayacak" dedi. Kiralama işlemlerinde ise hizmet bedelinin kiralamaya aracılık sözleşmesinde yer alan kira bedelinin katma değer vergisi hariç bir aylık tutarından fazla olmaması öngörülüyor" değerlendirmesinde bulundu.Tüfenkci, taslakta hizmet bedelinin, iş sahibi ile alıcı veya kiracı arasında aksi yazılı kararlaştırılmadıkça eşit paylaştırılması hususuna yer verildiğine de aktardı. Taşınmazı gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir ücret talep edilmemesi kuralının getirildiğini bildiren Tüfenkci, yalnızca işletmenin bulunduğu ilçe sınırı dışında verilen taşınmaz gösterme hizmeti için ulaşım masrafı alınacağını söyledi. Bu işle uğraşanlara mesleki yeterlilik belgesi şartı da getirildiğine işaret eden Tüfenkci, "Bu sayede, taşınmaz ticaretinin belirli nitelikleri haiz olanlar tarafından yapılmasının sağlanması ve bu alandaki tüketici memnuniyetinin artırılması hedefleniyor" diye konuştu.Taşınmaz ticareti kapsamında sözleşme ve belgelere düzenleme getirdiklerine de dikkati çeken Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hizmetler, yazılı şekilde yapılan yetkilendirme sözleşmesine dayanılarak verilecek. Verilen hizmete göre, 'alım satıma aracılık sözleşmesi', ya da 'kiralamaya aracılık sözleşmesi' düzenlenecek. Taşınmazın, alıcı veya kiracıya gösterilmesinde, her bir taşınmaz için ayrı ayrı taşınmaz gösterme belgesi düzenlenecek. Farklı işletmeler, hizmetin ortak verilmesi konusunda hizmet ortaklığı sözleşmesi düzenleyecek."TÜFENKCİ, yeni sisteme geçiş hakkında da bilgi vererek, "Gelir veya kurumlar vergisi kaydı olan ve meslek odasına kayıtlı olanlar yönetmelikte öngörülen şartlara uygun hale getirerek 18 ay içinde yetki belgesi alabilecek" dedi.REYTINGkuruluşlarının kararlarını da değerlendiren Bakanı Tüfenkci, "İhracatını 5 kat artıran, 2017'de yüzde 7.4 büyüyen Türkiye karşısında not indirimlerinin hiçbir anlamı yok. Daha önce büyümeyle ilgili yapmış oldukları tahminlerin hiçbiri nasıl tutmadıysa, bu not indirimleri de bahsettiğim algı operasyonun bir parçası. Türkiye'nin döviz ve faiz noktasında sıkıştırmanın bir parçası ama 24 Haziran'da inşallah Türk milleti bu oyunu bozacak" dedi.