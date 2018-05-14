Esnaf Kart'ın tanıtımı yapıldı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Esnaf Kart ile Türkiye'nin 2023 vizyonunda mihenk taşı olacak bir projeye imza atıldığını belirterek, "Bu projeyle esnafımız bir nefes alacak, müşteri yelpazesini genişletecek, finansman ve teknoloji ihtiyaçlarını karşılayabilecek." dedi. PTT AŞ ile Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğünün iş birliğiyle hazırlanan Esnaf Kart'ın tanıtımı Grand Ankara Hotel'de gerçekleştirildi.

Bakan Tüfenkci, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılımıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bakanlık olarak elektronik ticarete özel önem atfettiklerini, e-ticaretin önündeki sosyal ve teknik engelleri ortadan kaldırmaya yönelik önemli adımlar attıklarını dile getirdi. Bu kapsamda, satıcıların ve müşterilerin en büyük endişelerinden birinin "güven" sorunu olduğuna işaret eden Tüfenkci, Elektronik Bilgi Sistemi'ni kullanıma sunarak elektronik ticaret yapan şirketleri kayıt altına aldıklarını anımsattı.

"BU PROJEYLE ESNAFIMIZ RAHAT BİR NEFES ALACAK"

Tüfenkci, e-ticaret siteleri için "güven damgası sistemi"ni yürürlüğe koyduklarını ve birçok Bakanlığın ortak çalışması sonucu "e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı"nı hazırladıklarını anlattı. Türkiye'nin 2023 vizyonunda mihenk taşı olacak bir projeye imza atıldığına dikkati çekerek, "Bu projeyle esnafımız bir nefes alacak, müşteri yelpazesini genişletecek, finansman ve teknoloji ihtiyaçlarını karşılayabilecek." ifadesini kullandı.

Teknik alt yapısını PTT'nin kurduğu sistemle esnafın, malını "e-pttavm"den yurt içinde satar gibi sisteme dahil edeceğini vurgulayan Tüfenkci, PTT'nin bu malların uluslararası mecralarda satışını gerçekleştireceğini söyledi.

İHRACAT HEDEFERİNE KATI SUNACAK

Tüfenkci, söz konusu projenin 2023 ihracat hedeflerine de önemli katkı sağlayacağının altını çizerek, "Kars'ta, Malatya'da, Aydın'da, Tekirdağ'da hangi ilde olursa olsun esnafımızın ürünleri, sanatkarlarımızın el emeği göz nuru ürünleri 'e-pttavm' vasıtasıyla dünyaya sunulacak. Esnafımıza yeni bir ufuk açıyoruz. Bu imkanı tüm esnaf kardeşlerimizin kullanmasını istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'de esnaf ve sanatkarlara sağlanan desteğin yalnızca 154 milyon lira, kredi faizlerinin ise yüzde 47 seviyesinde olduğunu anımsatan Tüfenkci, bugün, esnafın düşük oranlarda kredi kullanabildiğini ifade etti. Tüfenkci, "Esnaf Kart ile esnaflarımız ihtiyaçlarının temininde, finansal araçlara erişimde ve diğer alanlarda sunulan PTTcell, PTTkargo, PTTkep, PTTsigorta, nakit ve değerli taş lojistiği gibi hizmetlerden de indirimli olarak yararlanabilecek. PTT, Türkiye'de kabına sığmıyor, dünyaya açılıyor. PTT bu toprakların ortaya çıkardığı bir değer, tüm imkanlarını da bu coğrafyaya veriyor." diye konuştu.

Bakan Tüfenkci, her esnafın bir aileyi temsil ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Esnafın var olması, ailenin var olması, dolayısıyla ülkemizin var olması demektir. Her zaman esnafımızın yanında olduk, 24 Haziran sonrasında da esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. 8 bin liraya kadar olan kazancı vergiden muaf tuttuk. Emekli olup çalışan esnafımızın Sosyal Güvenlik Destek Primi'ni kaldırdık. Böylece esnaf ve sanatkarların emekli maaşlarında yüzde 15'e varan artış oldu. Vergisini düzenli ödeyenlere 5 puanlık indirim getirdik. Sigorta primlerinde de 5 puanlık indirim yaptık. Sicil affı, taşınır rehni, ahilik sandığı gibi birçok uygulamayı hayata geçirdik. Kredi üst limitini 200 bin liraya çıkardık, işyeri ve sıfır kilometre araç alımlarındaki kredi üst limiti 500 bin lira oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın istihdam seferberliğine esnaflarımızı da dahil ettik."

AK Parti hükümetleri olarak her zaman reel sektörün yanında olduklarını belirten Tüfenkci, "Esnaf, izler, görür, kararını verir. Kimin iş yaptığına, kimin laf ürettiğine 24 Haziran'da sizler karar vereceksiniz." dedi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken de Esnaf Kart'ın önemli ekonomik fayda sağlayacağını söyledi. Konuşmaların ardından, Bakan Tüfenkci, Bakan Arslan, PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ve TESK Başkanı Palandöken tarafından temsili kartlar imzalandı.