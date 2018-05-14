Halkbank KOBİ’lere nefes oluyor

Kuruluşunun 80. yılında Esnaf ve KOBİ
Bankacılığı alanındaki çalışmalarına devam eden Halkbank
, ekonomik performansını yılın ilk çeyreğinde de yukarı taşıdı. Finansal kaynaklarını ekonomik büyümenin sürdürülebilir ve verimli olması için kullanan Halkbank'ın ticari kredileri 2017 yılsonuna göre 174 milyar TL'ye yükseldi. Bilanço büyüklüğünü yüzde 4.8 artışla 320.1 milyar TL'ye taşıyan Halkbank'ın öz kaynakları yüzde 4 artarken, 3 aylık net kârı ise 790 milyon TL oldu. TİCARİ KREDİLERDE ARTIŞ
Bankacılık sisteminin Türkiye'de ekonomik büyümenin en güçlü aktörlerinden biri olarak bu yıl da stratejik önemini koruduğuna işaret eden Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan
, "Finansmanın daha önemli hale geldiği bu dönemde, yenilikçi ürünlerle ticari kredilerde önemli bir artış sağladık. Reel sektör temsilcileriyle bir araya gelerek müşterilerimizin ihtiyaçlarına yanıt veren çözümler geliştirdik. Yılın kalan bölümünde de hız kesmeyecek ve Türkiye ekonomisinin en etkin oyuncularından biri olmayı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı. FİRMALARLA PAYLAŞIYORUZ
Yoğun bir dönemi geride bıraktıklarına dikkat çeken Arslan, "Bankacılık kültürümüzün temelinde müşterilerimizle sürekli bir arada olma anlayışı var. Şu ana kadar Bursa, Samsun ve Trabzon bölgelerinde faaliyet gösteren Esnaf ve KOBİ'lerle bir araya geldik" dedi. Yaptıkları yenilikleri firmalarla da paylaştıklarını belirten Arslan, "Yerli işletmelerin uluslararası pazarlarda daha güçlü olmasını sağlamak için çalışıyoruz. KOBİ'lerle bir araya gelmeyi ve bu toplantılardan çıkardığımız notlarla yenilikçi ürünler geliştirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. SEKTÖRE YÖNETICI HAZIRLIYOR
Halkbank'ın 80. yılında da bankacılık sektörü için bir okul olmayı sürdürdüğünü belirten Arslan, bu yıl yaklaşık bin 300 genci sektöre kazandırdıklarını belirtti. Finansal kaynakları verimli kullanmak için çalışırken, kadroları yetiştirebilmenin de önemli olduğunu vurgulayan Arslan, "Bugüne kadar finans sektörüne pek çok önemli yöneticiyi kazandıran Halkbank bu alanda bir okul" diye konuştu. KOBİ BANKACILIĞI PAZAR PAYI 15.5
HALKBANK'IN
reel sektöre sunduğu çözümlerle KOBİ Bankacılığı alanındaki pazar payını yüzde 15.5'e yükselttiğini vurgulayan Arslan, finansal faaliyetlerinin ekonomik büyümeye katkı sağlarken, ekonomik büyümenin de finansal performanslarını olumlu etkilediğini ifade ederek, şunları söyledi: "Geçtiğimiz yıl KGF kefaletli kredi kullandırımında tüm bankalar arasında ilk sırada yer aldık. Bu yıl da belirlenen limitin tamamını, tahsis edilen alanlara kısa sürede kullandırmayı başardık. Aynı şekilde, altı banka olarak TOBB ile imzaladığımız protokol kapsamında KOBİ'lere destek olmak için Nefes Kredisi kullandırımında da ilk sırada yer alıyoruz. KOBİ Bankacılığı alanındaki gücümüzü korumaya devam ederek, reel sektörün en büyük destekçisi olmayı sürdüreceğiz."