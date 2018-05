Nikola ile Tesla’nın savaşı

BUGÜN NELER OLDU

Elektrikli Tesla marka otomobillerin bu yıl içinde Türkiye'de satışına başlayacağını duyuran Tesla CEO'su Elon Musk 'ın başı ABD'de taklitçilikle dertte. Hidrojen yakıtıyla çalışan kamyonlar üreten Nikola Motor , Tesla'nın Semi adını verdiği kamyonun tasarımının One modeline benzediği gerekçesiyle 2 milyar dolarlık tazminat davası açtı.Nikola Motor, One modelinin kapısı, yan kaplamaları, ana gövdesi, çamurluğu ve cam tasarımının Tesla'nın Semi modelinde birebir kopyalandığını iddia etti. Davada Merkezi Utah eyaletinde bulunan şirketin, ABD Patent ve Telif Hakkı Ofisi'nden altı tasarımın patentine sahip olduğu vurgulandı.Tesla Semi tanıtıldıktan sonra yatırımcı ilişkilerinde sorun yaşadıklarını öne süren Nikola Motor yetkilileri, bu durumun 2 milyar dolarlık zarara yol açtığını söylüyorlar.Ancak, Nikola Motor dava açmadan önce ilk olarak Kasım 2017'de tasarım patentlerinin ihlal edildiği gerekçesiyle Tesla ve Elon Musk'a ihtarname gönderdi. Ancak, ihtarnameye yanıt alamayınca yedi ay sonra dava açtı.Nikola Motor, One ve Two adını verdiği iki modelini 2016'da, Tesla ise Semi modelini 2017'de tanıttı. İlk siparişlerini 2020'de teslim edecek olan Nikola'nın One modeli, bir depo hidrojen yakıtıyla 1.500 km yol kat edebilecek.İki firma arasında patlak veren bu kamyon rekabeti, oldukça manidar görülüyor. Çünkü, her iki firma da adını ünlü mucit Nikola Tesla'dan alıyor. Birisi mucidin ön adı Nikola'yı, diğeri ise soyadı Tesla'yı seçmiş.